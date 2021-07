Hinds se pridružuje programu INmusic festivala #15

Hinds su karijeru započele kao duo Deers u Madridu 2011. godine, sve dok se Carlotti Cosials i Ani García Perrote nisu 2014. pridružile Ade Martín na basu i Amber Grimbergen na bubnjevima. I prije izdanja prvog studijskog albuma njihovo Bandcamp izdanje prikladno nazvano 'Demo' privuklo je pažnju i pohvale glazbenih kritičara Pitchforka, The Guardiana, NMEa, ali i renomiranih glazbenika poput Partic Carneya (Black Keys), Bobbie Gillespiea (Primal Scream), The Pastels i dr., a već krajem iste godine Hinds nastupaju diljem Europe kao predgrupa The Libertines, The Vaccines i Black Lips.

Pitak i vedar garage-rock Hinds prepoznatljive reference vuče iz ere Velvet Undergrounda i C86 kompilacije, ali i suvremenika poput The Strokesa, Mac De Marca i Black Lipsa. Album prvijenac 'Leave Me Alone' uslijedio je 2016. godine nakon svjetske turneje i festivalskih nastupa na South by Southwestu, Best Kept Secret, Benicassimu, itd. Drugim studijskim izdanjem 'I Don't Run' 2018. godine Hinds su potvrdile status autorica inteligentnih stihova i novog imena indie rocka na koje treba obratiti pažnju. U jeku pandemije koronavirusa, Hinds su izdale hvaljeni i ambiciozno melodičan treći studijski album 'The Prettiest Curse' koji će predstaviti na nadolazećoj svjetskoj turneji koja već uključuje nastup na ovogodišnjoj Lollapaloozi u Chicagu i Austin City Limits, ali i u sklopu nadolazeće američke turneje Future Islandsa. Hinds na INmusic festival #15 u lipnju 2022. godine stižu u vrhunskoj formi zrelijeg garage-pop zvuka savršenog za opušten početak ljeta.

Hinds se pridružuju već potvrđenim nastupima The Killers, Nick Cave & The Bad Seeds, Deftones, Royal Blood, IDLES, White Lies, Fontaines D.C., Gogol Bordello, i dr. u sklopu odgođenog jubilarnog izdanja INmusic festivala #15 koje će se održati na dobro poznatoj lokaciji jarunskih otoka u Zagrebu od 20. do 22. lipnja 2022. godine. Ograničen broj najpovoljnijih trodnevnih festivalskih ulaznica za INmusic festival #15 po cijeni od 499kn dostupne su putem službenog festivalskog webshopa, a već kupljene ulaznice za INmusic festival #15 ostaju važeće i za nove datume održavanja jubilarnog izdanja INmusic festivala.