Harat’s slavi 9 godina Rock’N’Pint stila

Vrijeme leti kad su dobro društvo i glazba u glavnim ulogama! Harat's Pub Potepuh slavi velikih 9, povodom čega priprema rođendansku zabavu za pamćenje - BDay Bash koji se ne propušta!

U subotu, 10. 05. 2025. od 20:00 sati priprema se proslava uz vrhunsku atmosferu, okupljanje starih i novih prijatelja i još bolju glazbu od koje se tresu zidovi - i krovovi, jer ista će biti okrunjena rooftop nastupom Double D banda!

Ovo nije samo proslava, ovo je kruna devet godina druženja, zabava i stvaranja legendi u prvom Harat's pubu u Europi, dijelu globalne franšize Harat's Irskih Pubova. Harat's Potepuh dio je najveće svjetske franšize irskih pubova, pokrenute 2009. godine. Poznati su po jedinstvenoj atmosferi u kojoj se isprepliću vrhunska glazba, dobra zabava i poticajno okruženje.

Harat's - where ever you go!

Globalno prisustvo, ovaj lanac Irskih pubova danas broji više od 100 pubova u više od 10 zemalja. Svaki Harat's ima svoj lokalni štih, ali svi dijele istu filozofiju: zabava + glazba + ljudi = nezaboravne noći. Ovdje se ne radi samo o rastu broja pubova, nego o gradnji globalne zajednice i jedinstvene pub kulture.

Osim zagrebačkog Potepuha, Harat's u Hrvatskoj možete pronaći i u Splitu i Rijeci, zatim u susjednoj Ljubljani, Beogradu, obližnjoj Budimpešti, Limassolu, Solunu i Dubaiju. Harat's mapa širi se brzo i snažno - jer dobra zabava i još bolja atmosfera ne poznaju granice.

Zato navratite 10. 5. u Harat's Pub, Opatovina 11, i postanite dio priče koja traje već gotovo desetljeće jer ovakav tulum se ne propušta - o tome se priča iz prve ruke, još dugo nakon zadnje runde. Uzdravlje!