Greta u kinima

U ljeto 2018. godine 15-godišnja Greta Thunberg započinje svoj glasoviti školski štrajk za klimu. U samo nekoliko mjeseci njezina 'mala protestna akcija' prerasta u globalni pokret, a tiha djevojka iz autističnog spektra postaje svjetski poznata aktivistica. U biografskom filmu GRETA švedskog dokumentarista Nathana Grossmana, premijerno prikazanom u Veneciji, pratimo je na putu da spasi svijet.

Od kada je pokrenula globalni pokret, Greta se susrela s nizom moćnih političara i drugih javnih osoba, postala je poznata po svojem oštrom obraćanju šefovima država u Ujedinjenim narodima, ali i po motiviranju milijuna mladih ljudi širom svijeta da razmisle o klimatskim izazovima. Svojim aktivizmom pokušava ukazati na to koliko su klimatske promjene opasne, a drastične promjene na razini pojedinih država za sada još nisu donesene. Dokumentarac GRETA prati život ove mlade aktivistice od prvog štrajka za klimu, preko putovanja održivom jedrilicom do SAD-a, do niza govora koje je održala u utjecajnim institucijama diljem svijeta. Pokazuje i njen odnos s obitelji te borbu s Aspergerovim sindromom. U ožujku 2019. Greta Thunberg je bila nominirana za Nobelovu nagradu za mir, a časopis Time proglasio ju je osobom godine.

Nadam se da će svi koji pogledaju film napokon shvatiti da mladi ne sudjeluju u školskom štrajku radi zabave. Prosvjedujemo zato jer nemamo izbora. Mnogo se toga dogodilo otkako smo krenuli sa štrajkom, no nažalost još uvijek smo zaglavili na početku. Nigdje ne nalazimo prijeko potrebne promjene i stupanj svjesnosti o ugroženosti našeg planeta. Sve što tražimo je da naše društvo tretira klimatsku krizu kao stvarnu krizu i omogući nam sigurnu budućnost. (Greta Thunberg)

Film kreće u kinodistribuciju diljem Hrvatske na Globalni dan akcije, 6. studenog dok je kinopremijera zakazana za petak, 5. studenog u zagrebačkom Dokukinu KIC s početkom u 19 sati. Nakon projekcije održat će se razgovor o načinima borbe protiv klimatskih promjena u kojem sudjeluju Marija Mileta (Zelena akcija) i Leonarda Šmigmator (Fridays for Future) a moderator je filmski kritičar i asistent Dokukina Miro Frakić.

Inspirirani Gretom, mladi diljem svijeta pokreću vlastite akcije, pa tako i u Hrvatskoj učenici okupljeni u inicijativu Fridays For Future organiziraju 12. studenog u Zagrebu Klimatski marš za opstanak kojim poručuju: „Vrijeme nam istječe, u desetljeću smo koje je ključno za daljnji tijek klimatske krize i zato moramo djelovati odmah!"

Distributer filma je Restart Label u suradnji s inicijativom Fridays For Future i Zelenom akcijom.