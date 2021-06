Green River Festival – povratak ljeta na obalu rijeke Save

Festival koji će se održavati od 30. lipnja do 30. rujna vratit će ljeto u gradu na nekad najomiljenije okupljalište Zagrepčana.

Dolazak toplih ljetnih dana Zagrepčanima je nekad značio odlazak na Savu, rijeku uz koju su se družili, kupali, zaljubljivali i ofirali. Podsjećajući na tradiciju savskog kupališta, želja nam je vratiti i popularizirati život na rijeci "kak je to nekad bilo" pričajuči stare priče u novom ruhu novog doba obnovljivih izvora energije, inovacija, potrebe za ponovnim korištenjem i recikliranjem te svjesnosti koliko sami možemo pridonijeti očuvanju našeg planeta Zemlje - After fun still green!

Smjestivši se na poplavnu ravnicu rijeke Save, uz cjelodnevna ljetna druženja, sunčalište, mjesta za igru i sport, razne reciklirane instalacije i rekvizite, svatko će moći pronaći nešto za sebe. Pozivamo vas da se osunčate na prvoj solarnoj plaži ili udobno smjestite u čamce u kojima ćemo zajedno ploviti dugim i toplim zagrebačkim ljetom.

Neizostavan dio festivala bit će i kultni Babinjak - nekadašnje popularno okupljalište žena , nudistička plaža skrivena od muških pogleda. U Babinjaku 21. stoljeća neće biti nudizma, ali će se svakako svašta nuditi. Zamišljen kao zelena oaza/amfiteatar, Babinjak će i ove godine okupljati žene, žene koje su snažne, odvažne, hrabre, poslovne i kreativne te sve one koje će to tek postati. Osim što će Babinjak nadahnjivati i inspirirati mnoge žene, biti će i teatar koji će ugostiti razna kazališta, pa ćemo tako uz rijeku uživati i u brojnim kazališnim predstavama.

Naravno, bez dobre glazbe ništa, pa sve posjetitelje očekuje bogat glazbeni program kroz cijelo ljeto. Na samom otvorenju festivala, u srijedu 30. lipnja atmosferu će zagrijati bend Terminator, a nastavit će se nastupom fantastičnog reggae benda One Dread od 20.30 sati dok za vikend 3.7. u 21:00 h stižu doktori nezaboravnih ljetnih party-a, Kuzma & Shaka Zulu.

Mislili smo i na one najmlađe, pa će tako tijekom cijelog trajanja festivala biti postavljena kids zona u kojoj će se klinci moći zabaviti, a roditelji istovremeno opustiti. Da nam ne biste ostali gladni i žedni, za vas smo pripremili ponudu hrane i pića dok opušteno chillate i zabavljate se uz naš glazbeni program.

Više informacija o samom festivalu, kao i detaljan program možete naći u svakom trenutku na Facebook i Instagram stranici festivala.

RADNO VRIJEME FESTIVALA:

Pon. - Pet.- 16:00 h - 24:00 h

Sub - Ned. i Blagdani - 10:00 h - 24:00 h

* cijela manifestacija odvijat će se u skladu s mjerama Civilne zaštite RH.