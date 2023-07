Green River Fest 2023

Koliko ste puta šetajući uz Savu poželjeli da Zagreb oživi svoju slavnu prošlost i vrijeme kupališta, druženja i ljubovanja pored rijeke? Baš poput mnogih europskih gradova kojima je život uz rijeku donio brojne benefite i Zagreb se već 4. godinu zaredom nastoji vratiti agramerskom štihu, druženju i aktivnom životu uz svoju Savu. Sve to nam i ove godine donosi Green River Fest koji se održava od 12. srpnja do 1. listopada na nasipu kod Hendrixovog mosta - uz bogat i raznovrstan ljetni program.

Cilj organizatora, udruge Priroda za sve, jest oživjeti savsko kupalište i sunčalište s poznatim Babinjakom koje je nekada davno bilo špica zagrebačkog ljeta. Kako se Green River Fest etablirao kao najzeleniji festival, jer reupotrebljava prošlost, reducira sadašnjost i reciklira budućnost, Zagrepčanima i njihovim gostima nudi atraktivan turistički doživljaj u potpunosti usklađen s prirodom. Zato će i ovo ljeto sve posjetitelje na Savi dočekati plaža sa solarnim tuševima i ležaljkama, ali i mnoštvo interaktivnih radionica, predavanja, kazališta, performansa, kvizova, freestyle-a, igraonica do brojnih društvenih i sportskih igara. Želja je organizatora spojiti jučer i danas uz dodatak sutra pa će oživjeti i običaje nekadašnjeg kupališta uz plesnjake i latino party, pop up poeziju i glazbeno književne večeri te raznovrstan glazbeni program bogat mnogim imenima s domaće scene.

Želite li iskusiti kako se živjelo i disalo na kultnom i nekad vrlo popularnom ženskom sunčalištu - Babinjaku, dođite svake srijede jer je taj dan rezerviran za ženski kružok - na kojem će gošće biti mnoge inspirativne, popularne i snažne žene.

Uz tradicionalni izbor Miss Save i savskog Tarzana te Ribičku večer na kojoj se kuša posebna delikatesa - Šaran na rašljama - tu je i nezaobilazni "čuvar plaže", 8 metarski solarni Som Jura kojemu će se ovo ljeto pridružiti i škvadra s kontinenta, Šaran Pero i Kečiga Maja, a očekuju vas i solarni lopoči ispod kojih ćete se skrivati od klimatskih promjena. Som Jura, škvadra i lopoči, zahvaljujući solarnim panelima i sunčevoj energiji, svijetle u mraku kao glavne festivalske atrakcije koji mame na druženje uz rijeku Savu. Vjerujemo da će postati i najpopularniji photo point, a i prava konkurencija našem Vakuli što se tiče vremenske prognoze ovog zagrebačkog ljeta. Svakako, dođite provjeriti jesu li som Jura i škvadra samo legenda ili će to tek postati!

Posjetitelji će vruće ljetne večeri začiniti i gledanjem filmova pod zvijezdama, jer ove godine u goste stižu filmski festivali - Zagreb film festival, Motovun Film Festival, Anima Fest i Tour Film Festival koji vas časte najboljim filmskim poslasticama. U suradnji s Muzejom grada Zagreba očekuje vas izložba "Zagreb u Razglednici" s mnoštvom motiva s nekadašnjeg kupališta koja će vas vratiti u prošlost i probuditi nostalgiju. Tu je i ART BAZAR, kutak namijenjen kreativcima i umjetnicima/cama, koji će svakoga vikenda izlagati i prodavati svoje radove - stoga dođite i podržite ih u njihovom radu.

Čeka vas i ukusna gastro priča na Langosh i Wafl baru te brojna osvježenja na Beach Šanku. Poseban program namijenjen je najmlađima, kao i svima koji se tako osjećaju. Osim recikliranih radionica i predstava moći ćete provjeriti svoje vještine u brojnim sportovima. Kompletan festival opremljen je predmetima od recikliranih materijala i instalacija koji se cijelo ljeto nadograđuje i uz vašu pomoć.

Radno vrijeme festivala je od ponedjeljka do četvrtka od 18:00 sati do ponoći, petkom od 17:00 do 02:00 sata, subotom od 15:00 do 02:00 sata i nedjeljom od 10:00 sati do ponoći. Ulaz na događanje je besplatan.

Raspored događanja pratite na našem FB i IG:

