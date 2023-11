Gospodo, vijeme je da se posvetite sebi

Muškarci se često prikazuju kao samouvjereni i sigurni u svoje seksualne sposobnosti. Međutim, stvarnost je da se muškarci, baš kao i žene, mogu nositi s različitim problemima seksualnog zdravlja koji duboko utječu na njihovu opću dobrobit i intimne odnose. Iako razgovori o seksualnim problemima postupno postaju sve otvoreniji, mnogi muškarci još uvijek pate u tišini zbog društvenih stigmi i nedostatka svijesti o problematici. LELO vjeruje da su obrazovanje i razumijevanje ključni za rušenje prepreka i pomaganje muškarcima da žive sretniji i zdraviji seksualni život.

Na Međunarodni dan muškaraca, koji se obilježava 19. studenog, pobliže ćemo razmotriti višestruke seksualne probleme s kojima se muškarci mogu suočiti, od niskog libida do niskog testosterona i svega između. Uklanjanjem stigme vezane uz ovu problematiku, cilj nam je njegovati kulturu otvorenog dijaloga, obrazovanja i, u konačnici, boljeg seksualnog zdravlja za sve.

Prigušene želje: nizak libido

Zamislite da se ljubite s partnericom, atmosfera je savršena, ali vi i dalje niste raspoloženi za seks. Ovaj uobičajeni problem naziva se niskim ili smanjenim libidom. Mogu ga uzrokovati različiti čimbenici poput stresa, problema u vezi, hormonske neravnoteže ili određenih lijekova. Glavni način rješavanja ovog problema je otvorena i iskrena komunikacija. Ovakav razgovor s partnerom o vašim željama i brigama može vaš odnos učiniti bližim. Ako je potrebno, potražite stručni savjet jer možda treba obratiti pažnju na temeljne uzroke, poput hormonske neravnoteže ili psiholoških čimbenika.

Anksioznost zbog izvedbe: Erektilna disfunkcija

Erektilna disfunkcija (ED) pojam je koji kod muškaraca često izaziva tjeskobu i brigu, no važno je razumjeti da to nije nepremostiva prepreka ispunjenom seksualnom životu. ED mogu potaknuti fizički čimbenici, poput dijabetesa i visokog krvnog tlaka, ili psihološki čimbenici, poput anksioznosti ili depresije. Pogađa oko 20% muškaraca starijih od 20 godina, odnosno oko 20 milijuna ljudi. Srećom, današnja medicina nudi mnoge tretmane, od oralnih lijekova do uređaja za vakuumsku erekciju i penilnih implantata. Savjetovanje sa zdravstvenim djelatnikom ključno je za određivanje najprikladnijeg rješenja za vašu specifičnu situaciju.

Utrka protiv vremena: preuranjena ejakulacija

Za neke muškarce, zbog preuranjene ejakulacije (PE), seks više sliči na sprint nego na ležerni maraton. Međutim, ne dajte da to uništi vaše samopouzdanje. Preuranjena ejakulacija čest je problem koji se može učinkovito riješiti. Tehnike poput stop-start metode, tehnike stiskanja ili Kegelovih vježbi mogu se prakticirati kako bi se poboljšala kontrola ejakulacije. Osim toga, tehnike sabranosti i opuštanja mogu vam pomoći da ponovno preuzmete kontrolu nad svojim orgazmom i poboljšate seksualnu izdržljivost i zadovoljstvo.

Produženo čekanje: odgođena ejakulacija

Suprotno preuranjenoj ejakulaciji, neki se muškarci suočavaju s izazovom odgođene ejakulacije (DE), gdje postizanje orgazma postaje dugotrajna muka. DE mogu uzrokovati psihološki čimbenici, nuspojave lijekova ili oštećenje živaca. U takvim slučajevima, traženje terapije ili savjetovanja može pomoći u otkrivanju temeljnih uzroka i poboljšati opće seksualno zadovoljstvo.

Uvrnuta stvarnost: Peyronijeva bolest

Peyronijeva bolest je stanje koje karakterizira razvoj fibroznog ožiljnog tkiva u penisu, što uzrokuje njegovo savijanje ili uvijanje, a rezultira boli. Osim fizičke nelagode, pogođeni muškarci također doživljavaju emocionalnu patnju. Mogućnosti liječenja uključuju lijekove i operaciju, ovisno o težini stanja. Kako biste osmislili prilagođeni plan liječenja koji odgovara vašim potrebama i okolnostima, ključno je savjetovati se s urologom.

Hormonska prepreka: nizak testosteron

Niska razina testosterona može ozbiljno utjecati na energiju, raspoloženje i seksualnu izvedbu muškarca. Simptomi mogu uključivati ​​umor, depresiju, smanjeni libido i smanjenje mišićne mase. Na sreću, hormonska nadomjesna terapija (HNT) može pomoći u uspostavljanju hormonske ravnoteže. Međutim, informirani razgovor s liječnikom ključan je za procjenu potencijalnih rizika i dobrobiti HNT-a i utvrđivanje je li prikladan za vašu jedinstvenu situaciju.

Odraz u zrcalu: zabrinutost oko slike tijela

U ovo doba osviještenosti o izgledu tijela, muškarci se također mogu osjećati nesigurno u vezi sa svojim izgledom, posebno u intimnim situacijama. Važno je znati da su samopouzdanje i samoprihvaćanje temelj za zadovoljavajući i ispunjen seksualni život. Odabir zdravog načina života, kao što su redovita tjelovježba i uravnotežena prehrana, može poboljšati vaše fizičko zdravlje i samopoštovanje.

Problemi sa seksualnim zdravljem nisu selektivni; mogu utjecati na muškarce iz različitih sredina i stilova života. Važno je shvatiti da ti problemi nikada ne bi trebali biti izvor srama ili neugodnosti. Umjesto toga, trebali bi promicati otvoreni dijalog i proaktivna rješenja.

Seks igračke za muškarce postaju sve popularnije, što je rezultiralo razvojem revolucionarnih proizvoda za probleme seksualnog zdravlja, poput erektilne disfunkcije i preuranjene ejakulacije. Mnogim muškarcima seks igračke pomažu vratiti izgubljeno samopouzdanje u spavaćoj sobi ili jednostavno poboljšavaju seksualno iskustvo.

Uz odgovarajuću podršku i informacije, muškarci mogu prevladati ove raznolike seksualne probleme i ponovno zapaliti strasti u svojim životima. Zajedno uklonimo prepreke, prihvatimo znanje i otvorimo put za zdravije i zadovoljnije seksualno putovanje za sve muškarce.