Gogol Bordello gypsy punk karavana stiže na INmusic festival #15

Predvođen karizmatičnim Eugeneom Hützom, Gogol Bordello okuplja šaroliku skupinu glazbenika i perfomera iz svih dijelova svijeta čiji kulturni utjecaji formiraju i neponovljiv zvuk Gogol Bordella. Romski i istočnoeuropski utjecaji u pjesmama i nastupima Gogol Bordella spajaju se sa energičnim punk i dub elementima uz pratnju violine, harmonike pa čak i saksofona.

Uz sedam studijskih albuma iza sebe, jedan EP, niz gostovanja s drugim glazbenicima i u dokumentarnim i igranim filmovima - između ostalog u Everything is Illuminated Lieva Schreibera i Madonninom redateljskom debiju Filth and Wisdom - Gogol Bordello je u svojih dva desetljeća neprestanog rada utvrdio svoj status kao jedan od najatraktivnijih i najneobičnijih pojava na svjetskoj glazbenoj sceni.

Prepoznatljivo spontani i jedinstveni, uvijek posvećeni najboljem mogućem nastupu i interakciji sa publikom, Gogol Bordello je bend koji je uvijek na turneji i čije prisutstvo na pozornici nadilazi okvire uobičajenog koncerta i postaje teatralan i kaotičan perfromans koji zahtjeva pažnju. Gogol Bordello omiljeni su gosti na pozornicama diljem svijeta s dobrim razlogom, a njihov povratak na INmusic festival dobrodošao je ponovni posjet Hrvatskoj i doza punk-rock multikulturalizma!

Gogol Bordello pridružuju se impresivnom glazbenom programu jubilarnog 15. izdanja INmusic festivala uz već objavljenje The Killers, Beck, Deftones, The Lumineers, Nick Mason's Saucerful of Secrets, Belle and Sebastian i Rival Sons. INmusic festival #15 održat će se na već dobro poznatoj lokaciji jarunskih otoka u Zagrebu od 22. do 24. lipnja 2020. godine.

U prodaji su trodnevne ulaznice za 15. INmusic festival koje se mogu nabaviti putem službenog INmusic webshopa po cijeni od 499 kn (+ troškovi transakcije) i u Dirty Old Shopu (Tratinska 18, Zagreb) po cijeni od 499 kn.

Kamperske ulaznice za INmusic #15 dostupne su isključivo putem festivalskog webshopa po cijeni od 250 kn (+ troškovi transakcije) do isteka zaliha.