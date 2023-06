GenZ su noćna mora šefova?

Uvijek se govori o novim generacijama koje su ovakve ili onakve i kako se s njima jednostavno ne može, a obično se to govori o zadnoj generaciji. E pa, tri četvrtine poslodavaca smatra kako je rad s generacijom Z izazov, prema izvještaju objavljenom na ResumeBuilder.com.

Generacija Z, dakle, oni rođeni između 1997. i 2012. godine, pridružuje se radnoj snazi, ali izgleda da uzrokuju glavobolje svojim šefovima. I dok se neki šefovi možda bore protiv boli uzrokovane digitalnom generacijom, mladi Z-ovci s druge strane imaju svoju priču.

Vladavina Z-ovaca kao prilika za poslodavce?

Prema objavljenom izvješću, studenti i mlađi radnici smatraju da je problem u tome što poslodavci ne razumiju njihove potrebe i očekivanja. Oni tvrde da poslodavci trebaju bolje razumjeti kako oni funkcioniraju, a ne da ih jednostavno odbace karakterizirajući ih kao "teške za rad".

Mladi ljudi danas traže fleksibilnost, povratne informacije i priznanje, što se može činiti zahtjevnim za neke poslodavce. No, nisu li to stvari koje svi želimo na poslu? Nije li to samo pitanje promjene perspektive i prilagodbe novim radnim stilovima?

Naravno, ne možemo zanemariti činjenicu da se i način poslovanja mijenja. Sve je više remote načina rada, projekata vođenih preko Zooma i drugih digitalnih alata. Možda je ovo vrijeme dobro za poslodavce kako bi razmislili o svojim strategijama i načinima rada.

Da, možda je generacija Z zahtjevna, ali nisu li i oni prilika za rast i inovacije? Možda je vrijeme za odmicanje od zastarjelih metoda i vrijeme za prihvaćanje novih. Kao što kaže stara poslovica: Ako ne možeš pobijediti, pridruži se. Možda je vrijeme da se poslodavci pridruže generaciji Z u oblikovanju budućnosti rada. Jer, na kraju dana, svi mi samo želimo napredovati, zar ne?

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Naučili smo gledajući svoje roditelje

Uostalom, nije li svaka generacija donijela svoje izazove, ali i svoje jedinstvene talente i perspektive? Možda je ova "digitalna" generacija upravo ono što nam treba da se prilagodimo svijetu koji se stalno mijenja.

Generacija Z nije samo generacija koja dolazi poslije milenijalaca. Oni su nova generacija koja će oblikovati budućnost naše radne snage. Oni su digitalno povezani, društveno svjesni i spremni napraviti promjene. Zašto gledati na njih kao na problem? Možda bi se trebalo gledati na njih kao na priliku. Priliku za rast, učenje i za stvaranje boljeg radnog mjesta.

Na kraju, trebamo li se zapravo boriti protiv generacije Z ili bismo trebali raditi s njima? Možda je odgovor jasniji nego što mislimo.

I evo što kaže jedna "Z-osoba" koja je na tržištu rada: "Zahtjevni smo zato što smo gledali kako šefovi koriste naše roditelje kao roblje. I još im je teško isplatiti minimalac. Oni su bili gotovo prisiljeni raditi što god, kako god i gdje god su poslodavci to željeli. A ako ne bi htjeli, priča je bila da ima deset drugih koji žele njihovo radno mjesto. Ova generacija je zahtjevna zato što to može, zato što je gledala što se događa ljudima koji si ne mogu priuštiti da ne rade. Zato što su gledali roditelje kako pucaju po šavovima i gube sami sebe."