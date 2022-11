Gdje je najbolje držati novac tijekom rastuće inflacije?

S obzirom na rastuću inflaciju, vrijedi razmotriti neka konkretna ulaganja koja dobro prolaze u uvjetima rasta cijena i odabrati instrumente koji će ostvariti prinose koji će premašiti trenutnu razinu ili je barem zadržati. Osim toga, ulaganje u imovinu s prinosima iznad inflacije jedan je od najboljih načina na koji potrošači mogu pobijediti inflaciju.

Dionice su povijesno nadmašivale inflaciju kroz duga razdoblja

Rast cijena može povećati profit poduzeća, što dovodi do viših cijena dionica. Naravno, to nije zajamčeno, ali dugoročno, burza je kroz povijest osiguravala povrate iznad inflacije. Stručnjaci obično preporučuju ulaganje u diverzificirane indeksne fondove temeljene na širokim tržišnim indeksima umjesto držanja gotovine. To je razumljivo jer ovaj pristup omogućuje diverzifikaciju i proširenje portfelja te smanjuje rizik od gubitaka zbog inflacije. Ako želite ulagati u S&P 500, indeks 500 najvećih javnih kompanija u SAD-u, primjerice, ili preferirate ETF koji ga prati na svojoj listi za praćenje, razmislite o SPDR S&P 500 ETF (SPY). Na primjer, inflacija u SAD-u porasla je oko 36 % od 2010. godine do danas. Ovi brojevi nisu bili kritični za veliku većinu ulagača u indekse jer je S&P 500 porastao 230 % u istom razdoblju, znatno ispred inflacije.

U razdobljima visoke inflacije, roba ima tendenciju stvaranja visokih profita

Roba je široka kategorija koja uključuje žitarice, plemenite metale, električnu energiju, naftu i prirodni plin. Roba i inflacija imaju jedinstven odnos gdje roba ukazuje na buduću inflaciju. Kako cijena robe raste, tako raste i cijena proizvoda za čiju se proizvodnju ta roba koristi. Danas je moguće uvelike ulagati u robu putem fondova kojima se trguje na burzi (ETF). Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) je robni ETF vrijedan razmatranja o kupnji.

Tvrtke koje posluju u energetskom sektoru povijesno su imale pozitivnu korelaciju s inflacijom

To znači da njihova vrijednost imovine i cijena proizvoda imaju tendenciju povećanja kako inflacija raste. Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) ETF može biti zanimljiv u tom smislu kao dobar način za pristup energetskom sektoru. Osim toga, XLE ETF prati S&P Energy Select Sector Index, koji uključuje odabrane američke energetske tvrtke u S&P 500.

Zlato se često smatralo zaštitom od inflacije

Mnogi su na zlato gledali kao na "alternativnu valutu", posebno u zemljama čije valute gube vrijednost. Te zemlje imaju tendenciju koristiti zlato ili druge jake valute kada njihova vlastita ne uspije. Zlato je stvarna fizička imovina koja, uglavnom, zadržava svoju vrijednost. Međutim, zlato ne štiti uvijek od