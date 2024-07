Gdje brodovi najviše zagađuju?

Slijede Civitavecchia, Palma de Mallorca, Pirej i Lisabon. Brodsko gorivo ispušta u zrak sumporni dioksid, dušikove okside, štetne čestice i ugljične plinove. Udio sumpora u brodskom gorivu može biti i do šest puta veći od europskog standarda za automobile, što dodatno pogoršava situaciju.

Do 2030. godine, luke u EU moraju izgraditi infrastrukturu koja će omogućiti usidrenim brodovima korištenje struje umjesto tradicionalnog goriva. Europska komisija jasno je odredila ovaj rok kako bi se smanjilo zagađenje okoliša. Međutim, razvoj infrastrukture suočava se s izazovima, uključujući visoke troškove i slabu potražnju.

Rješenje kroz električnu energiju

Lisabon planira do 2029. izgraditi kabel koji će luku povezati sa 4,4 kilometra udaljenom elektranom, omogućujući istodobno priključivanje tri kruzera na mrežu. Portugal proizvodi oko tri četvrtine struje iz obnovljivih izvora, što bi zamjenom brodskog goriva strujom smanjilo stakleničke plinove na području lisabonske luke za 77 posto.

Barcelona, koja bilježi najveći broj posjeta kruzera, planira do 2026. osigurati struju na jednom od sedam lučkih terminala, a do 2030. na svim terminalima. Palma de Mallorca već opskrbljuje strujom trajekte, a do 2030. omogućit će priključivanje na mrežu i kruzerima.

Lučke vlasti u Civitavecchiji i Pireju pristupaju elektrifikaciji s oprezom. Iako planiraju priključke za kruzere, zabrinuti su zbog opskrbnih kapaciteta. "Prljava su goriva jeftinija opcija", podsjeća Constance Dijkstra iz T&E-a, objašnjavajući da se brodovi često ne priključuju na strujnu mrežu u luci jer obaveza stupa na snagu tek 2030. godine, a važan su faktor i troškovi.

Cruise korporacije, poput Carnival Corporation, planiraju do 2050. godine opremiti sve svoje brodove za opskrbu strujom s kopna. S druge strane, Royal Caribbean je objavio da bi njihova flota trebala biti prilagođena za opskrbu strujom s kopna do 2030. godine. Predsjednik lisabonske luke izjavio je da još nisu donijeli odluku o tarifama, dodavši da je brodovima trenutno jeftinije koristiti gorivo. Ali je dugoročno svakako skuplje.

Elektrifikacija luka možda bi mogla biti rješenje koje će smanjiti zagađenje zraka od brodskog prometa. Unatoč izazovima, prednosti za okoliš i zdravlje jaku su argumenti za ovaj pothvat. Uz elektrifikaciju, kao neke od mogućih mjera za smanjenje zagađanja spominju se restrikcije za uplovljavanje onih najvećih brodova te vremensko ograničavanje rada motora brodova u samim lukama.