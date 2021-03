Autonomni kulturni centar kroz program galerija Siva poziva vas na otvaranje izložbe "Garnitura pokreta" umjetnika Marka Dajka. Otvorenje izložbe predviđeno je za četvrtak 18. ožujka 2021. od 20.00 sati u galeriji Siva, Pierottijeva 11 (Medika). Izložba je otvorena do 23. ožujka, svaki dan, osim nedjelje od 17.00 - 20.00. sati.

GARNITURA POKRETA

Pokreti, vlakovi, garnitura, tranzicija, tehnika, trenutak, pogled, prolaznost, tragovi, otisak...

Rutinsko kretanje željeznice, dio je kretanja svakog putnika kojem je putovanje često svakodnevna rutina na kojoj putuje istim stanicama u nizu. Tako i grafiti ulaze u razne svakodnevice postajući, baš kao i željeznica, rutinski doživljaj putnika. Do danas se u toj predivnoj rutini ništa nije promijenilo, kako ni kod željeznice koja putuje isključivo u dva smjera, tako ni kod ljudi koji to vole i ljudi koji to ne vole. Ono što prekida automatiziranost te rutine je nestalnost grafita koji će jedan dan biti prešaran, a na njegovom mjestu će stajati potpuno novi rad. Taj izdvojeni svijet grafita kojeg najčešće izbjegavamo primijetiti, iako smo svakodnevno u prolazu kroz njegove koridore, pokušavam dočarati i sagledati ga, upoznati se s njim na jedan drugačiji način.

Željeznički kolodvori su najtranzitnija gradska mjesta, polazišne i odredišne točke svih nas. Crtanje po vlakovima je crtanje po pokretnim panelima koji putuju kolodvorima, spajaju se i razdvajaju, koji se kreću, spajaju gradove i ljude, dolaze i nestaju. Crtanje po vlakovima je crtanje po svojevrsnim pokretnim izložbenim prostorima.

Postoji li bolja izlagačka praksa?

Marko Dajak (1990.), rođen u Splitu, završio je nastavnički smjer na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu pod mentorstvom prof. Ines Krasić i prof. Sonje Vuk. Magistrirani je nastavnik likovne kulture i likovne umjetnosti, a glavno polje interesa mu je grafika i primijenjena grafika. Amaterski se bavi analognom fotografijom koju nerijetko kombinira s grafičkim tehnikama te istražuje mogućnosti grafičkog procesa i prikaza. Fasciniraju ga i zaokupljaju odbačene stvari, napušteni prostori, izmaknuti ljudi i njihovi životi, stare tehnike i tehnologije, subkulture i margine. U slobodno vrijeme prati i dokumentira aktualnu grafiti scenu i njene aktere. Povremeno se bavi scenografijom i ilustracijom. Uz skupne izložbe na kojima je izlagao, ovo je njegova prva samostalna izložba.

https://www.instagram.com/m_of_90s/



https://www.instagram.com/you.missed.the.spot/

https://attack.hr/marko-dajak-garnitura-pokreta/

https://www.facebook.com/events/1424412731242678/