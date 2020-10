Ganz novo normalno

Kroz sedam dana festivalskog trajanja publika je mogla uživati u izvedbenim umjetnostima i nezavisnoj autorskoj produkciji suvremenog kazališta, plesa i performansa te vidjeti radove 7 autorica i 2 kolektiva- Koraljke Begović i Jasne Jasne Žmak, Roberte Milevoj, Zrinke Užbinec, Marine Petković Liker, Male Kline, Pavlice Bajsić Brazzoduro, kolektiva Zvukospjevi (Hewitt, Slipčević, Guzmić) te Feminalz. Pune dvorane, sukladno epidemiološkim mjerama, dale su zaključiti da je publika željna žive umjetnosti te potvrdila društvenu važnost umjetnosti koja posebno do izražaja dolazi u vremenima krize i neizvjesnosti.

No, završetak festivala ne znači nužno i završetak programa, tako da u post-festum programu već sljedeći vikend, u subotu 17. listopada, Nina Kurtela predstavlja instalaciju u javnom prostoru, kreativnu intervenciju na prometnim znakovima Bez naziva. Prometni znakovi koji su inače postavljeni u javnom prostoru radi davanja uputa ili pružanja informacija sudionicima u prometu ovog puta ne uključuju naredbe i obavijesti o opasnosti već sugeriraju neka nova promišljanja prostora, vremena i kretanja otvarajući prostor za koreografiranje nekih novih stvarnosti i/ili fikcija.

Također, isti dan počinje i site-specific program Ganz novih Perforacija, već tradicionalna i poznata Noći performansa, podnaslovljena Sve je moguće osim nemogućeg prostora za performans. Ovogodišnja Noć peformansa bavi se istraživanjem novih prostora za performans i društvene odnose, a svoje radove izvest će Milijana Babić i Centar za ženske studije Rijeka, Petra Mrša, Vlasta Delimar i Milan Božić, Vladimir Novak, name:, Selma Banich, Antonio Grgić i Nika Bokić.



Rad 3. smjena Milijane Babić progovara o važnoj temi društveno nametnute predodžbe o ženskoj ljepoti postavljajući u fokus i pitanje funkcioniranja žena u kontekstu fenomena rada - kako plaćenog tako i neplaćenog kućanskog. Vlasta Delimar i Milan Božić svojim tijelima ukazuju na posljedice potresa u Zagrebu radom Tišina živih skulptura u tišini oštećenih kuća, dok Selma Banich u Milovanju problematizira intimni ljudski kontakt u doba pandemije, a Nika Bokić pak dijeli upute za Bezopasne zagrljaje u novom normalnom. Petra Mrša izlaže prostornu instalaciju Landscape u javnom prostoru, dok Vladimir Novak svoje Parametre, svjetlosno-zvučnu instalaciju, smješta u skulpturu Oči pročišćenja Miroslawa Balke ispred Muzeja suvremene umjetnosti. Antonio Grgić Spomenik koji svira vraća svojim građanima pozivajući ih na sudjelovanje u participativnom performansu uz spomenik Strijeljanja talaca. Od međunarodnih gostiju dolazi slovenski umjetnik name: čiji rad Ping-pong progovara o nezakonitim "push-back" akcijama prema imigrantima koje provode pogranične policije.

Program se nastavlja 11. i 12. studenog kada će svoj autorski rad Keinberg premijerno predstaviti jedna od najzanimljivijih autorica mlađe generacije, Vedrana Klepica u Teatru EXIT. Predstava kroz izvedbeni i vizualni jezik istražuje ponavljajuće principe kasnog kapitalizma u kojem sami sistemi koji su osnova izgradnje jedne ekonomske zajednice, kroz nedovoljnu kontrolu, postaju razlozi njezinog raspadanja.

Vedrana Klepica o radu kaže: "Keinberg je tvrda, rudarska anti-bajka o imaginarnom mjestu i društvu čiji temelji neosporno ekonomski i moralno propadaju, te ljudima koje je suviše strah suočiti se s tom istinom. Nije me zanimala pozicija uzročnika posljedica, niti nekakvih mračnih struktura. Nisu me zanimali niti veliki konflikti. To je naprosto priča o prosječnosti, o svima nama koji nismo dovoljno pokvareni da utječemo na sustav, ali smo dovoljno uplašeni ili bezidejni da mirno gledamo kako sve propada u ništavilo."

