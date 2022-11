Game Changer za par dana u Zagrebu

Još samo nekoliko dana dijeli nas od GAME CHANGER konferencije. Ovo je prva poslovna konferencija koja iz kuta gaminga pokriva development, web3, eCommerce, animaciju, digital dizajn, AI & big data, blockchain, kriptovalute, cyber sigurnost i bullying, NFT kao i mnoge druge teme te aktualne trendove.

Razgovarat će se o krizi na kripto sceni, vraća li se priča o metaverzumu budućnosti u gaming, kakvi su NFT trendovi, kakvo izgleda gaming budućnost, i još mnogo toga što će otvoriti nove poglede na industrije budućnosti, a sve to kroz panele i prezentacije u 5 dvorana.

Gosti predavači dolaze iz najuglednijih tvrtki; Infobip i Rimac podijelit će s nama priču o tome kako izgraditi tvrtku od nule do milijarde, regionalna gaming dev tvrtka Nordeus objasnit će nam otkud svi prihodi od igara, a je li esport sport ili ne, predstavit će Damir Martin i Zlatko Mateša. Ovo su samo neka od poznatih imena koja će se pridružiti impozantnoj listi predavača koju možete pratiti na službenoj web stranici Game changera. Sve to pratit će i veliki lounge prostor, all day long casual networking, te expo zona sponzora ove jednodnevne konferencije smještene u Z Centar i dvorane CineStara.

Game Changer mijenja dinamiku konferencija kakve poznajemo. Svojom festivalskom programskom arhitekturom, u kojoj posjetitelji tijekom konferencijskog dana mogu pratiti programe u 5 odvojenih dvorana i prostora, uz najbolju moguću udobnost koju pružaju Cinestar kino sjedala i DOLBY digitalni sustav.

Z Centar odabran je zbog svoga modernog pristupa lifestyle potrebama urbanog čovjeka, pa je posjetiteljima omogućen veliki parking za automobile kao i parking za bicikle, omogućeno je jednostavno povezivanje na WI-FI, prostor je prilagođen osobama s posebnim potrebama, a lokaciji postoji punionica za električne automobile. Game Changer vodi posebnu brigu o održivosti od faze planiranja konferencije pa do finalnog outputa. Po završetku konferencije bit će izdan i BLUEPRINT s najbitnijim zaključcima konferencije. Prijavite se i budite dio Game Changera od prve konferencije; napravite #gamechanger za sebe i zaplovite u svjetovima koji su već oko nas.

Veliki krug predavača i panelista koji su autoritet u ovom području djelovanja dat će svoje case studije, interne priče s tržišta, predočiti trendove i smjer kojim se razvija ova izrazito financijski izdašna industrija te prezentirati koja su nam znanja, alati i vještine potrebni da uhvatimo korak s budućnošću koja je započela, jer kako ćemo se suočiti sa stvarnošću metaverzuma, ako ne poznajemo njegove osnove - ako ne poznajemo gaming koji je već stigao, a koji je otvorio vrata revolucionarnim promjenama koje su pred nama, a način da ovo sustignemo je upravo tu u Zagrebu na konferenciji Game Changer. Kotizacije se prodaju putem sustava ENTRIO, a više informacija nalazi se na: https://gamechanger.hr/