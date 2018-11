Fuliranje, najbolje zagrebačko adventsko događanje, uskoro na Strossmayerovom trgu

Uvijek originalno i puno dobre vibre, Fuliranje i ove godine od 29.11.2018. do 01.01.2019. očekuje svoje goste uz sjajnu glazbu, odličnu gastro ponudu i obilje dobre zabave. Prošlogodišnje najbolje zagrebačko adventsko događanje, po odabiru posjetitelja (glasanje provedeno na web stranicama TZ grada Zagreba), priprema se za ovogodišnje, još blistavije događanje, obojeno rasplesanim ritmovima na dvije pozornice.

Ove zime, Fuliranje se programski i marketinški internacionalizira pa će našim glazbenim carstvom zaFULirati ukupno više od 60 izvođača. Osim 12 internacionalnih i 25 regionalnih DJ'a na pozornicu izlazi i 7 bendova. Danny Krivit, Justin Robertson, Big Danny Kane, Dean Sunshine Smith, Bobby Beige, Ilija Rudman, Antonio Žuža i Felver samo su neki od njih. Po prvi put u Zagreb, na otvoreno, dovodimo svjetsku senzaciju: Queen Real Tribute Band i tako odajemo počast Freddieju Mercuryju i jednom od najboljih bandova u povijesti. Glazbeni program na glavnoj pozornici kurira agencija Adriatic Coasting, a u suradnji s njima priprema se i veliko iznenađenje: besplatan Defected doček Nove 2019. sa svjetski poznatim headlinerima kao što su: Todd Terry, PEZNT, Andy Daniell, Black Soul i mnogi drugi. Fuliranje po prvi put ima i drugu pozornicu, koju vam predstavljamo u suradnji s ekipom iz BSH events. Na njoj će se također svakodnevno održavati glazbeni program u zatvorenoj i toploj kupoli. Nedjeljama dočekujemo dječje zborove, a ponedjeljkom, u suradnji s Muzičkom akademijom Zagreb pripremamo repertoar klasične glazbe.

Stiže nam četrdesetak najboljih restorana i barova, kopnenih i morskih, a neki će baš kod nas imati svoju zvjezdanu premijeru. Užurbano krčkaju i kombiniraju tradicionalne i neobične okuse s raznih strana svijeta; od skandinavskih delicija, južnoameričkih slasnih zalogaja, tradicionalnih hrvatskih, već pomalo zaboravljenih jela, azijskih fuzija, mesnih iznenađenja u smokeru, austrijskih okusa do španjolskih i čeških slatkiša. Topli i šareni kokteli, rakije iz cijelog svijeta, kao i kuhana i nekuhana vina, punčevi, zimski kokteli, aromatični čajevi i kreativne žestice zagrijat će, uz dobro jelo i dušu i tijelo. Ističemo i sjajnu ponudu craft piva by The Garden Brewery, a pripremaju i posebno blagdansko pivo dostupno samo na Fuliranju.

Djeci svoja vrata otvara grijana kuća Djeda Mraza sa svakodnevnim predstavama, a ne zaboravite dovesti i svoje četveronožne ljubimce u pseći bistro s originalnom ponudom.

Najbolju fotku, osim na našim photo pointovima, opalite i Samsung mobitelom iz Samsung kupole, prihvatite gaming izazov u Playstation zoni, potražite ski simulator u kupoli Triglav osiguranja ili se odmorite u Jamnica Božićnoj Gajbici. Za sve sanjare spremna su anđeoska krila i čarobni mikrofoni Maje Šuput.

Pozivamo vas i da posjetite "geek shop" Here Be Dragons, s bogatom ponudom darova i memorabilija iz filmova, televizijskih serija i video igrica. U tom magičnom carstvu čekaju vas poznati brandovi kao: Harry Potter, Lord of the Rings, Game of Thrones, Marvel, DC i Star Wars. Svratite i u Fan Shop FULiranja i odaberite štosne, funky blagdanske darove.

Nikad bolje i sadržajnije Fuliranje uskoro počinje i zato ubacite u džep svoju Mastercard karticu, jer s njom ostvarujete 10% popusta na sva plaćanja i vidimo se na Fuliranju, ma neprocjenjivo!

Više informacija potražite na www.fuliranje.com i na društvenim mrežama FB i IG /Fuliranje.