Fjällräven u godinu dana popravio više od 10.000 proizvoda

U industriji koju se često proziva zbog velikog utjecaja na okoliš, jedan od najučinkovitijih načina smanjenja otpada jest produljenje životnog vijeka postojećih proizvoda. Iako su održiviji materijali i odgovornija proizvodnja važan dio rješenja, jednako važnu ulogu imaju popravci, koji smanjuju potrebu za proizvodnjom novih proizvoda i produljuju vijek onih koji su već u uporabi.

Takav pristup potvrđuju i rezultati Fjällrävena za prošlu godinu. Popravili su 10.335 proizvoda umjesto da ih zamijene novima, dok je dodatnih 8.842 proizvoda pronašlo nove vlasnike kroz program Fjällräven Pre-Loved, čime se njihov životni vijek dodatno produljio.

Takav pristup dio je dugoročne strategije održivosti brenda, koja uz razvoj dugotrajnih proizvoda uključuje odgovorniji odabir materijala, smanjenje emisija i veću odgovornost u cijelom lancu vrijednosti.

U 2025. godini čak 81 % korištenih vlakana činili su materijali s manjim utjecajem na okoliš, a brend je za svoj pristup nagrađen titulom Best in Sporting Goods na German Sustainability Awardu.

Ključni rezultati strategije 2020. - 2025.

Od 2023. godine Fjällräven u svom poslovanju koristi isključivo električnu energiju iz obnovljivih izvora.

Emisije iz poslovanja smanjene su za 40 % u odnosu na 2019. godinu.

Udio održivijih vlakana povećan je za 145 % u odnosu na 2021. godinu.

Osim postignutih rezultata, Fjällräven u izvješću transparentno iznosi i ciljeve koje nije u potpunosti ostvario, navodeći razloge te konkretne korake za poboljšanje. Upravo su ta iskustva ugrađena u novu Strategiju 2030., koja dodatni naglasak stavlja na dugotrajnost proizvoda, kružno gospodarstvo i odgovornost kroz cijeli lanac vrijednosti.

„Kao kompanija koja svoje korijene ima u prirodi, vjerujemo da naša odgovornost nadilazi zakonske obveze. Nastojimo štititi prirodu i ljude kroz dugotrajne proizvode, promišljene odluke i kontinuirano unaprjeđenje svega što radimo", poručila je Saskia Bloch, Global Sustainability Director u Fenix Outdooru.