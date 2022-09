Food Film Festival od idućeg tjedna ponovo u centru grad

Najdugovječniji zagrebački street food festival - Food Film Festival Zagreb vraća se u centar Zagreba, točnije u najljepši zagrebački park Zrinjevac i to od 28.rujna pa do 4. listopada.

Ljubav filmske i gastro kulture, tradicionalan je spoj ovog jedinstvenog zagrebačkog festivala koji sljubljuje ove dvije umjetnosti, a omiljeno je okupljanje velikom broju Zagrepčana koji ga iz godine u godinu ne propuštaju, ali i za veliku količinu turista i gostiju koji tisuće i tisuće fotografija ove manifestacije svake godine putem društvenih mreža šalju u svijet.

Food Film Festival poznat je kao manifestacija na kojoj uživaju svi, neovisno o generaciji jer u svojem programu uvijek ima ponešto za svakoga. Tako od jutra možete vidjeti mame s kolicima kako šeću festivalom i gledaju gdje je popiti kavu i djeci kupiti sladoled ili kolač, zatim brojne poslovnjake iz obližnjih zgrada koji gablaju ili pak odrađuju poslovne sastanke na najljepšoj mogućoj lokaciji, zatim hrpu umirovljenika koji uživaju u kulinarskim radionicama poznatih Chefova, bake i djedove s unucima koje dovode na crtane filmove, mlade zagrljene parove, ali i brojne obitelji koje zajedno dolaze uživati u filmovima na otvorenom, tu su i cijele ekipe koje uživaju i u kvizaškim večerima i filmovima te oni koji dođu samo pojesti i popiti, prošetati ili družiti se i guštati u predobroj muzici i atmosferi festivala. Bilo kako bilo, sigurni smo da se svi zajedno, a pogotovo mnogobrojni turisti vesele povratku na staru lokaciju u samom srcu Zagreba.

Tako će najljepši zagrebački park Zrinjevac svaku večer u 20:30h ugostiti osam blockbuster i nagrađivanih filmova koji su do nedavno igrali u kinima poput Elvisa kojeg gledamo prvi dan festivala, zatim je u četvrtak na redu film Paralelne majke u režiji Pedra Almodovara s Penelope Cruz u glavnoj ulozi, u petak uživamo u Kralju Richardu za koji je Will Smith dobio Oscara, subota započinje poslasticom za najmlađe - crtanim filmom Encanto, dobitnikom Oscara za najbolji animirani film te se nastavlja isti dan s Talijanskom pričom s Liamom Neesonom u glavnoj ulozi, u nedjelju 2.10. gledamo film Veliki gazda, ovogodišnjeg španjolskog kandidata za Oscara gdje Javier Bardem igra glavnu ulogu, ponedjeljak gledamo divan francuski film Predivan život, a za kraj, u utorak 4.10 gledamo odličan kulinarski film Okus gladi. Prije svakog filma emitirat će se i kratki edukativni filmovi o održivosti i mnogim problemima koji momentalno muče našu cijelu planetu, a dobro je da smo ih svjesni. Točan raspored filmova možete pronaći na njihovom web ili Facebook stranici te stranici eventa.

Gdje su filmovi tu je i hrana, pa će tako svi posjetitelji tijekom sedam dana moći uživati u mnogobrojnim street food specijalitetima od pizza, burgera, wokova, kolača, sladoleda, do u potpunosti plant-based tacosa i ostalih street food specijaliteta. Tradicionalno, kućice koje će se brinuti da nitko ne bude gladan ni žedan su Rougemarin by Staropramen, Wok by Matija, Amelie, Beg's kitchen, Bit burger, Mangosta, Tipsy i Shank.

Kao i uvijek, na festivalu je i bogati dodatni program koji će se sastojati od radionica poznatih hrvatskih chefova powered by Metro, filmskih kvizaških večeri, glazbenih nastupa i DJ-a, fotkanja ispred photo boota by Mlinar, a za sam kraj, festival u suradnji s Metroom gostima priprema posebno iznenađenje.

Vrijeme je idealno za pivu tako će hladni Staropramen biti dostupan na svim kućicama, a na kućici Rougemarin chefa Marina Medaka će se kombinirati uz vrhunske pizze.

I zato, zbog svega navedenog, u svoje kalendare upišite tjedan od 28. rujna do 4. listopada i vidimo se na Food Film Festivalu Zagreb