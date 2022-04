Fitness trendovi koji su samo šminka

Vježbanje je svakodnevna potreba, vjerojatno ste do sada već to zaključili i sami, no prečesto se kupi skupa oprema koja, na kraju cijele priče, stoji u nekom ormaru...

Umjesto skupoj opremi, ova trenerica prednost daje osnovnim i pristupačnim vježbama zbog kojih ljudi neće gubiti i vrijeme i novac.

60-minutne kardio sesije - osim ako ne uživate u kardio treningu , osjećate se dobro nakon što ga radite i ako ste zadovoljni svojim rezultatima, sat vremena kardio vježbi je jednostavno predug trening, smatra Mansour. Ističe istraživanja kojima je utvrđeno da je kombinacija kardio treninga i treninga snage učinkovitija za mršavljenje i izgradnju snažne tjelesne građe nego sam kardio trening.

Jastuk za jogu - Stephanie Mansour objašnjava da je istina da sjedenje na jastuku pomaže osobama koje prakticiraju jogu da bolje izvedu određene vježbe, osobito za one koji su manje fleksibilni. No, dodaje da će zapravo bilo koji jastuk imati isti učinak, prenosi Yahoo News.

Kotač za trbušnjake - u teoriji, ovaj kotač zahtijeva da osoba koja vježba upotrijebi i gornje i donje trbušne mišiće, kao i unutarnje i vanjske poprečne mišiće. Međutim, u praksi je gotovo nemoguće pravilno koristiti ovu spravu, a da pritom ispravno upotrijebite sve te mišiće. Točnije, moguće je samo ako ste već u odličnoj formi i znate kako angažirati prave mišiće dok se krećete naprijed-natrag. Umjesto kotača, savjetuje plank vježbe koje se mogu više kontrolirati, i to s manjim rizikom od ozljeda.

Steznik za struk - istina je da oni zapravo ne djeluju direktno na razvoj vaših trbušnih mišića, nego podupiru vaše tijelo tako da se sjetite upotrijebiti trbušne mišiće tijekom vježbanja, objašnjava ova trenerica. Umjesto steznika preporuča pilates vježbe.

Stolni sobni bicikl - za sobni bicikl Mansour kaže da je to jedna od onih stvari koje u teoriji zvuče sjajno. Međutim, s obzirom da je raspon pokreta tako mali, jedino stvarno poboljšanje pokretljivosti je oko koljena, te nešto manje kvadricepsa i tetive koljena. Klijentima radije savjetuje da hodaju okolo pet minuta jednom u sat vremena nego da pedaliraju na sobnom biciklu 50 minuta.