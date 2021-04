Fink u Tvornici kulture 10. svibnja 2022.

Nastup ovog sjajnog glazbenika događa se u sklopu velike europske turneje i objave novog albuma "IIUII" (It Isn't Until It Is) kojima se slavi prvih deset godina Finka. Najavni singl je "Warm Shadow (IIUII)", a riječ je o novoj verziji jedne od najpoznatijih Finkovih pjesama. Cijeli album je novi pogled na Finkove pjesme snimljene u razdoblju od 2006.-2016. i pokriva razdoblje od početaka, preko međunarodnog hita do sviranja velikih festivala, povezujući razdoblje nekada i sada.

Razvijajući svoj zvuk, Fink postaje poznat po emotivno dinamičnim pjesmama. Njegova vještina produkcije i pisanja stihova dovela ga je do suradnji s imenima poput Johna Legenda, Banks, Bonobo kao i Amy Winehouse. Njegov nepogrešivi glas i sjajna glazba mogu se čuti u soundtrackovima filmova i serija poput "Selma", "12 years A Slave" ili "Better Call Saul". Remiksirali su ga imena poput Colina Stetsona i Ricarda Villalobosa, sam producira glazbu ili surađuje s producentima glazbenika poput U2 ili Killersa, potpisuje desetak albuma, a karijera mu traje gotovo tri desetljeća.

Fink - "Looking Too Closely"

Fink je počeo kao downtempo/trip-hop projekt DJ-a i glazbenika Fina Greenalla koji je od 90-ih izdavao za Ninja Tune etiketu, za koju je 2000. izbacio sjajan debi "Fresh Produce". No radovi koje je potpisivao kao Fink polagano su prerasli akustični, blues i folk smjer kao i puni autorski bend koji uz njega čine Tim Thornton na bubnjevima i Guy Whittaker na basu. Sjajan debi "Biscuits For Breakfast" iz 2006. naslijedio je "Sort Of Revolution". "Perfect Darkness" iz 2011. je producirao Billy Bush, poznat po radu s Beckom i grupom Garbage, a nakon toga je došao poziv za nastup s Royal Concertgebouw Orchestra u Amsterdamu, što je objavljeno i kao live album. Fink je još jednom svoje ime na popisu zvijezda zacementirao 2014. s albumom "Hard Believer" s kojeg je skinut sjajan singl "Looking Too Closely" kao i blues uratkom "Fink's Sunday Night Blues Club, Vol. 1". Istovremeno, pod imenom Sideshow nastavlja izdavati elektroničku glazbu i surađivati na brojnim projektima.

Fink - "This Is The Thing"

Fink u Zagreb dolazi u sklopu velike turneje koja ga kroz gotovo 60 nastupa kroz pet mjeseci vodi po cijeloj Europi, od Njemačke, UK, Austrije, Poljske, Češke, Italije, Mađarske, Ukrajine, zemljama Beneluksa, Skandinaviji, a na jedini nastup u regiji dolazi u Tvornicu kulture.

Ulaznice po cijeni od 120 kn u prodaji će se naći od petka, 30. travnja od

10:00. Na dan koncerta za ulaz će trebati izdvojiti 140 kn. Ulaznice su

dostupne na svim prodajnim mjestima Eventima i Entria, kao i online na www.eventim.hr i www.entrio.hr.