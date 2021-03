Filmske mutacije danas u Kinoteci

U ponedjeljak, 29. ožujka 2021. u 17:30 i 20:00 prikazujemo posljednja dva dvostruka programa u kinu Kinoteka u sklopu četrnaestog izdanja FILMSKIH MUTACIJA: FESTIVALA NEVIDLJIVOG FILMA koje se odvija u Rijeci i Zagrebu uz kompletnu retrospektivu i razgovore s Tariqom Teguijom, jednim od najintrigantnijih kartografa alžirskog filmskog i političkog teritorija i program koji tematizira aktualni KRISIS kao naslijeđe Markerove sove, dešifrirajući prisvojenu riječ Athene Noctua.

Prikazat ćemo filmove braće Maysles UPOZNAJTE MARLONA BRANDA i ORSON WELLES U ŠPANJOLSKOJ, prvi dugometražni film našeg ovogodišnjeg gosta Tariqua Teguije BOLJE RIM NEGO TI i film SIBERIJA Abela Ferrare, redatelja s kojim smo prošle veljače otvorili filmsko DOBA MOĆI u Art-kinu u sklopu projekta Rijeka EPK 2020.

Program KINO KRISIS o aktualnom kinu krize / u krizi završni je dio Filmskih mutacija u okviru filmskog DOBA MOĆI u partnerstvu s Art-kinom i Muzejom moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci te kinom Kinoteka, klubom Booksa i Muzejom suvremene umjetnosti u Zagrebu. Program KRISISA zatim povezujemo s našom cjelogodišnjom platformom Filmskih mutacija: TERESTRIČKE POLITIKE FILMA koja afirmira filmski land art i kritičke zone prostornog obrata u dobu katastrofe, istražujući nove politike rada za okolišne i udaljene sudionike.

Programi za TERESTRIČKE POLITIKE FILMA započinju 15. travnja 2021. u Muzeju moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci s izložbom Grupe Otolith INNER TIME OF TELEVISION, remedijacijom fascinantnog projekta Chrisa Markera o naslijeđima i metamorfozama Athene Noctua realiziranog prijelomne 1989., koju su Kodwo Eshun i Anjalika Sagar radili s Markerom za prvo Atensko bijenale 2007. Uz izložbu odvijaju se dva simpozija u klubu Booksa u Zagrebu i Muzeju moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci te online izdanje Filmskih mutacija. To je ujedno i završni partnerski program s Muzejom moderne i suvremene umjetnosti koji realiziramo u sklopu projekta Rijeka EPK 2020.

Za KINO KRISIS prisvajamo Brechtov naslov za nenapisani tekst neobjavljenog časopisa Krisis und Kritik, koji su on i Benjamin pripremali s misliocima krize 1930. i 1931. u Berlinu, uoči njemačkog egzilskog kina. Pojam naslijeđene grčke riječi krisis (i krize u kontekstu svakodnevnih politika), trenutka u kojem su izvjesnosti suspendirane, stvari na kocki, vremena se doživljavaju kao kritična, a odluka je ubrzana, dešifriramo za različite dispozitive filma.

Kustosi/ce ovogodišnjeg programa su Nicole Brenez, Tariq Teguija, The Otolith Group, Alexander Horwath, Miljenka Buljević, Kumjana Novakova, Branka Benčić, Sabina Salamon, Tanja Vrvilo.