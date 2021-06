Festival Perforacije, 2021.

Počinje trinaesto izdanje festivala Perforacije - festival izvedbenih umjetnosti i nezavisne autorske produkcije suvremenog kazališta, plesa i performansa održat će se u Zagrebu, u Zagrebačkom plesnom centru, bivšoj tvornici Grafokarton, kazalištu Kerempuh, Muzeju za umjetnost i obrt te ostalim lokacijama, od 29. 6. do 3. 7. 2021.

Festivalski će se program, tijekom srpnja, u okviru Mreže izvedbenih umjetnosti, odvijati i u Dubrovniku, Koprivnici, Rijeci i Zadru. Novo festivalsko izdanje uključuje brojne kazališne izvedbe, razgovore s umjetnicima, radionice, umjetnički izlet u park prirode, urban safari, kao i još jednu uzbudljivu Noć performansa (2. 7.).

U ovogodišnjem programu Perforacija očekuju nas dvije premijere: predstava Arbajt autorskog tima koji čine: Šimun Stankov, Una Štalcar Furač i Espi Tomičić koja će se održati u srijedu, 30. 6. u Grafokartonu u 18:30 sati, te predstava Iscjelitelji, plesne umjetnice Jasne Layes Vinovrški u koprodukciji Studija za suvremeni ples iz Zagreba i Public in Private iz Berlina koja će se održati u četvrtak, 1. 7. u Zagrebačkom plesnom centru u 20 sati. Također, predstavit će se dvije gostujuće kazališne predstave iz regije: ona redatelja Zlatka Pakovića, Srebrenica. Kad mi ubijeni ustanemo koju ćete moći pogledati u petak, 2. 7. u kazalištu Kerempuh u 20 sati, čijom izvedbom na Perforacijama otpočinje turneja predstave koja će se okončati gostovanjem u Srebrenici na Dan sjećanja na genocid, te nagrađivana predstava redatelja Žige Divjaka, Gejm, koja se bavi problematikom prisilnog vraćanja migranata s granica Europske unije, koja će se održati u subotu, 3. 7. u Zagrebačkom plesnom centru u 20 sati. U srijedu, 1. 7. u 20 h u Zagrebačkom plesnom centru, gledamo predstavu Bill is dead, Mie Zalukar i Brune Isakovića koji se kroz bajkovitu formu i poigravanje s vizualnim i izvedbenim arhetipovima bave odnosima moći između muškarca i žene.

U okviru ovogodišnjeg izdanja, u utorak, 29. 6. u 17:30 sati, u Medijateci Francuskog Instituta promoviramo novi naslov Povijest seksualnosti IV - Priznanja puti, kultnog autora Michela Foucaulta.

Za vrijeme Perforacija bit će postavljene dvije umjetničke instalacije na dvije lokacije u gradu - u predvorju Zagrebačkog plesnog centra (Ilica 10) te ispred Pogona Jedinstvo (Trnjanski nasip bb). Instalacije umjetnice Ide Blažičko i umjetnika Stefana Radu Cretua dio su razmjene između rumunjskog grada Sibiu i Zagreba. Povodom postavljanja instalacija, održat će se artist talk s umjetnicima u utorak 29. 6. u 18:30 na terasi Močvare (Trnjanski nasip bb).

Tradicionalna Noć performansa održat će se 2. 7. na različitim lokacijama u gradu. Otvorenim pozivom potaknulo se umjetnike na promišljanja o sreći i euforiji kao temama koje nam se svima nameću kao životno važne nakon ove godine obilježene pandemijom, potresima i nesigurnostima raznih oblika. Odabrani umjetnici koji će biti predstavljeni u okviru Noći performansa, Nikolina Majdak (Podržavam), Igor Zenzerović (Studija jednog zagrljaja), Mirjana Đan (Srbin, Ciganin, Peder i Musliman), i Božidar Katić (Nothing lasts... But nothing is lost), sudjelovali su u edukativnom Lab-u koji je mentorski vodila kazališna autorica i redateljica Nataša Rajković. Noći performansa pridružuje se i Josipa Bubaš svojim likovno-izvedbenim činom Ljepota.

U petak i subotu (2. i 3. 7.), zainteresirani će imati priliku sudjelovati u hibridnom projektu Mikonoć, francuskog umjetnika Thierrya Boutonniera koji uključuje kampiranje i noćenje u šumi, učenje o gljivama i šaputanje snova. Hrvatski tim za ekspediciju sastoji se od umjetnice Azre Svedružić, zadužene za provedbu koncepta Thierrya Boutonniera u Hrvatskoj te dva znanstvenika mikologa Ivane Kušan i Nevena Matočeca.

U četvrtak, 1. 7. u 21:15 sati družimo se u Uraniji na promociji knjige BADco. i premijernoj projekciji videa Rad panike nastalog prema istoimenoj predstavi BADco.

Predstavljamo vam i 'ongoing' projekt kolektiva SKROZ (Nora Krstulović i Maja Sviben), Urban Safari: Zagreb, geolokacijsku društvenu igru s audio vodičima po kultnim mjestima kriminala i korupcije.

Perforacije se iz godine u godinu sve snažnije pozicioniraju na sceni kao referentna točka podrške domaćim umjetničkim eksperimentima i suradnjama. Jedan takav festival koji ima ambiciju kontinuirano širiti područje djelovanja, posebno je bitan u vremenu koje je sve više izazovno za umjetnost i umjetnike. - Zvonimir Dobrović, umjetnički direktor festivala

Program Noći performansa odvija se uz podršku Mreže izvedbenih umjetnosti. Lokalne partnerske organizacije dio su Mreže izvedbenih umjetnosti, a uključuju Prostor plus (Rijeka), Zadar Snova (Zadar), Art radionica Lazareti (Dubrovnik) te udrugu Mamuze (Koprivnica).

Festival su financijski podržali: Program Europske unije Kreativna Europa, Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske, Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske, Grad Zagreb - Gradski ured za kulture, Zaklada Kultura nova, ACT: Art, Climate, Transition, Be SpectACTive!

Za više informacija o programu, popratnim programima i kupnji ulaznica pratite našu web stranicu: http://www.thisisadominoproject.org