Festival nevidljivog filma u Art-kinu

Filmske mutacije: festival nevidljivog filma u 15. izdanju pod tematskim nazivom Slika Egzil Oči Žudnja u Art-kino stižu od 2. do 4. veljače, uz uvodni program 30. siječnja kojim se zaključuje gostovanje paralelnog programa Videoretrospektive Sanje Iveković MAKE UP - MAKE DOWN Muzeja moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci, ali i otvara tematski prostor ovogodišnjih Mutacija, dijelom posvećenih upravo ovoj velikoj hrvatskoj umjetnici.

Uvodni festivalski blok ove nedjelje u 20 sati donosi selekciju autorskih video radova Sanje Iveković te tri kratka eksperimentalna filma po izboru same Iveković - Semiotika kuhinje Marthe Rosler, Muha Yoko Ono i Svaka revolucija je bacanje kocke Jean-Marie Strauba. Projekciji prethodi razgovor u kojem sudjeluju Branka Benčić, Sonja Pregrad, Tanja Vrvilo, Sabina Salamon i Aleksandra Sekulić.

Središnji festivalski program koji se u Art-kinu odvija od 2. do 4. veljače s terminima u 16, 18 i 20 sati suprotstavlja dvije programske kritike uloge oka u praksama pokretnih slika: videoretrospektivu Sanje Iveković za kino koja obuhvaća tridesetak video radova tijekom pet desetljeća stvaranja te osobnu šestodijelnu memoriju svjetskog subverzivnog filma u programu Amos u zemlji čuda austrijskih filmskih povjesničara Alexandera Horwatha i Regine Schlagnitweit, tridesetak filmskih instrukcija za promatranje svijeta naglavačke, u spomen povjesničaru umjetnosti i filmskom vizionaru Amosu Vogelu.

Cijeli program dodatno usložnjava dvadesetak filmova iz različitih vremena i teritorija za neumorno kretanje slika između vrtoglavice blizine i distance, poput erupcije i disrupcije u filmovima Pedra Coste Kuća od lave i Tarrafal, inscenacije tipografskog rada prostornog izlaganja Svaka revolucija je bacanje kocke Jean-Marie Strauba i Danièle Huillet, filmova Ovdje i drugdje Jean-Luc Godarda i Anne-Marie Miéville, Calamity Jane & Delphine Seyrig, pripovijest Babette Mangolte, Fuzije Carolee Schneemann, Tehnologija/transformacija: čudesna žena Dare Birnbaum i drugih.

Posljednji dan festivala, 4. veljače s početkom u 18 sati donosi i diskurzivni program u kojem će sudjelovati Sanja Iveković te kustosice programa Tanja Vrvilo, Branka Benčić i Sabina Salamon.