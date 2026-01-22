Fat Dog premijerno u Hrvatskoj na INmusic festivalu #18

Predvođeni karizmatičnim Joeom Loveom (vokal, gitara), Fat Dog čine i Chris Hughes (klavijature, synth), Morgan Wallace (saksofon, klavijature), Michael Dunlop (bas), Jacqui Wheeler (bass) te bubnjar Johnny "Doghead" Hutch, poznat po svom scenskom zaštitnom znaku - masci njemačkog ovčara koju ne skida ni pod vrućim svjetlima reflektora. Iako su se na početku karijere zakleli da saksofona u bendu neće biti, danas ga ipak ponosno imaju!

Njihov debitantski singl "King of the Slugs" iz 2023., sedmominutna techno-punk stvar, završila je među 50 najboljih pjesama godine prema NME-u, dok im je debitantski album "WOOF.", objavljen u rujnu 2024., mješavina electro-punka, ravea, rock'n'rolla i industrial popa - sirov, ekstatičan i beskompromisan - idealan za, riječima frontmena Lovea, "vrištanje u jastuk". Inspirirani svime; od punka i techna do soundtrackova iz videoigara poput Serious Sama, svoj američki debut ostvarili su 2024. na SXSW-u, nakon upečatljivih nastupa na festivalima End of the Road, Borderline Dublin i na launch eventu DIY Magazinove "Class of 2024". NME ih je proglasio „najluđim live bendom 2023.", a uz nastupe s bendovima kao što su Viagra Boys, Yard Act i Sports Team, rasprodali su i kultnu londonsku Scalu na svojoj prvoj solo turneji!

Fat Dog će svoj prvi nastup pred domaćom publikom održati na INmusic festivalu #18, koji se održava od 22. do 24. lipnja 2026. na zagrebačkom Jarunu. Pridružuju se već objavljenim imenima kao što su Gorillaz, Jack White, Kings of Leon, Manic Street Preachers, The Flaming Lips, IDLES i Jehnny Beth.

Trodnevne festivalske ulaznice dostupne su putem službenog INmusic webshopa po cijeni od 129 € (+ troškovi transakcije) te u zagrebačkom Dirty Old Shopu (Tratinska 34) po cijeni od 129 €.

Sedmodnevne kamperske ulaznice dostupne su isključivo putem INmusic webshopa po cijeni od 59 € (+ troškovi transakcije).