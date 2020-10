Extinction Rebellion izvjesio transparent s nebodera

U sklopu trotjednog europskog pokreta za klimatsku pravdu pod nazivom Climate Care Uprising, zagrebački Extinction Rebellion (XR) u srijedu 14.10. popodne izveo je akciju podizanja transparenta s riječima „klimatska kriza, djeluj odmah" na Iličkom neboderu na glavnom gradskom trgu u Zagrebu.

Aktivisti_kinje su izvele_i ovu akciju kao reakciju na nedostatak poduzetnosti po pitanju klimatskih promjena, ali i drugih kriza.

Početkom ove godine hrvatska znanstvena zajednica predala je apel vlastima kojim je zatražila hitno proglašenje izvanrednog stanja u Hrvatskoj te uključenje znanstvenih spoznaja o klimatskoj krizi pri donošenju odluka.

Hrvatska je zbog svojeg geografskog položaja jedna od najugroženijih europskih zemalja po pitanju klimatskih promjena, a već ove godine pokazali smo nespremnost za nošenje s krizama poput pandemije, potresa i poplava.

Zadnje izvješće Međuvladinog panela za klimatske promjene iz 2018. upozorava na to da ako do 2030. ne smanjimo ugljične emisije za 45 %, prijeti nam porast globalne temperature za 1,5 stupnja Celzija. Za Hrvatsku to znači opasnost od katastrofa poput porasta razine mora, ekstremnog vremena, suša, požara, gubitka bioraznolikosti te problema s proizvodnjom hrane.

Unatoč tome, ove su godine donesene brojne štetne odluke poput daljnjih investicija u fosilnu industriju, eksploataciju i istraživanja za bušenje u Slavoniji i na Jadranu, nastavljeno je s deforestacijom, a u utorak je u Riječki zaljev uplovio LNG brod te LNG projekt na Krku uskoro kreće s radom.

Extinction Rebellion Zagreb stoga ovom nenasilnom akcijom najavljuje otpor takvim odlukama te poziva sve zabrinute i zainteresirane građane_ke da se pridruže pokretu, bilo aktivistički, umjetnički ili na neki drugi način, kako bi se zajedno izborili_e za bolju budućnost.