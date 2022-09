Expended Cinema na 25 FPS

Expanded Cinema, program performansa proširenog filma 18. Festivala eksperimentalnog filma i videa 25 FPS, koji će se održati od 21. do 24. rujna u Kinu Kinoteka, obilježit će tri sjajna fotokemijska performansa renomiranih imena suvremenog eksperimentalnog filma.

Program će u petak 23. rujna u 22:30 otvoriti filmski umjetnik Luis Macías performansom za 16-milimetarski projektor The Eyes Empty and the Pupils Burning of Rage and Desire. Radi se o svojevrsnom minimalističkom i alkemijskom istraživanju emulzije "bez slike, bez zvuka i bez opisa" u kojemu umjetnik ograničen broj sličica uživo oblikuje isključivo elementima projekcije - svjetlom, blendom i fokusom.

Luis Macías međunarodno je priznati španjolski umjetnik te suosnivač CRATER-laba, nezavisnog filmskog laboratorija za analogni film. U svojim radovima koji su prikazani na prestižnim festivalima diljem svijeta bavi se istraživanjem formalnih osobina pokretne slike te fotokemijske prirode medija. Njegov najnoviji film Ocean Analogija (2022) premijeru je imao na uglednom Rotterdamskom filmskom festivalu, a zagrebačka publika će ga moći pogledati u glavnom natjecateljskom programu 25 FPS-a, u četvrtak 22. rujna u 20 sati.

Druga gošća programa Expanded Cinema je Gaëlle Rouard, ugledna francuska filmašica i performerica koja se od ranih 1990-ih bavi ručno rađenim filmovima i istražuje različite metode kemijske obrade analognog filma. U nastupima diljem svijeta eksperimentira s mogućnostima višestrukih projekcija uživo kako u suradnjama tako i u samostalnim nastupima.

Godine 2008. nastupala je uživo na Festivalu 25 FPS s Etienneom Caireom pod imenom Lafoxe, a sada se vraća sa samostalnom filmskom izvedbom M...H te filmskom projekcijom Darkness, darkness, burning bright. U oba rada Rouard kreativno koristi 16-milimetarski projektor za suptilno preoblikovanje ručno rađenih filmskih sličica inspiriranih mitološkim krajolicima. Performans M...H na rasporedu je u petak 23. rujna u 23 sata, a Darkness, darkness, burning bright, u subotu u 14 sati.

Njezin fotografski rad Luminogrami (2021) će se također moći pogledati na izložbi Scrapbook povodom 40 godina arhiva i distributera eksperimentalnih filmova Light Cone, od 22. rujna do 9. listopada u Francuskom institutu

Ulaz na sve projekcije i programe festivala je slobodan.