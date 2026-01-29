« Vic dana
Evo par pitalica... koje su kao vicevi ;)

Dakle, to tako uvijek ide... prvo se pitaju neke pitalice, a na kraju se smijete...

Evo par pitalica s logičnim, ali neočekivanim odgovorima

Koji se organ najviše namuči kad masturbiraš? - Uho, jer se stalno naprežeš i slušaš ide li netko.

Koja je razlika između Yuga i Jehovinog svjedoka? - Jehovinom svjedoku možeš zatvoriti vrata.

Koja je razlika između soje i vibratora? - Nikakva, oboje su zamjena za meso.

Zašto ljudi moraju piti vodu? - Kad prdnu da se ne praši.

Što su to lovci? - Naoružana skupina ljudi koja kroz šumu ide u birtiju.

Što je pustinja? - Depilirana prašuma.

Što je kombinacija? - Nacija koja živi u kombiju.

Koja žena sa sigurnošću zna gdje joj je muž? - Udovica.

Zašto kojot u pustinji zavija? - Jer piša uz kaktus.

Što kaže zubarica nakon dobrog seksa? - Ovaj nije bio za vađenje.

