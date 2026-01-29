Evo par pitalica... koje su kao vicevi ;)
Dakle, to tako uvijek ide... prvo se pitaju neke pitalice, a na kraju se smijete...
Evo par pitalica s logičnim, ali neočekivanim odgovorima
Koji se organ najviše namuči kad masturbiraš? - Uho, jer se stalno naprežeš i slušaš ide li netko.
Koja je razlika između Yuga i Jehovinog svjedoka? - Jehovinom svjedoku možeš zatvoriti vrata.
Koja je razlika između soje i vibratora? - Nikakva, oboje su zamjena za meso.
Zašto ljudi moraju piti vodu? - Kad prdnu da se ne praši.
Što su to lovci? - Naoružana skupina ljudi koja kroz šumu ide u birtiju.
Što je pustinja? - Depilirana prašuma.
Što je kombinacija? - Nacija koja živi u kombiju.
Koja žena sa sigurnošću zna gdje joj je muž? - Udovica.
Zašto kojot u pustinji zavija? - Jer piša uz kaktus.
Što kaže zubarica nakon dobrog seksa? - Ovaj nije bio za vađenje.
Razgovor RSS komentara novi komentar ↓
Is it scarier learning a language or spending a night in Freddy Fazbear's Pizza?
Novi komentar