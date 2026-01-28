Kako plavuša prodaje svoj auto?

Prodaje plavuša svoj auto, ali nikako ne može naći kupce. Nakon par mjeseci nazove svog prijatelja i upita ga za savjet. Prijatelj malo razmisli i reče:

- Hm, auto ti ima već 500.000 pređenih kilometara ... To je stvarno puno. No, imam ja poznatog mehaničara, sve će ti on srediti.

Ode tako plavuša kod mehaničara i on spusti kilometražu na 60.000 kilometara. Za mjesec dana sretne plavušu prijatelj, a ona se i dalje vozi u istom autu. Ovaj je zbunjeno pogleda i reče:

- Stvarno nisi uspjela naći kupca?

Plavuša ga pogleda i odgovori:

- Mislim, gledaj... jest' da svi sad zovu, ali mislim si, pa zašto bi htjela prodati auto koji ima samo tako malo kilometara, pa nisa luda!