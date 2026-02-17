Dame u godinama u toplicama
Sve bi one u toplice da uživaju... no, ako treba nešto i raditi, onda se bune ;)
Heheheh ;) (Arhiva)
Starije dame došle u specijalne toplice za mršavljenje kako bi pokušale dotjerati liniju.
Trener prvoga dana obavi sve vježbe predviđene planom (trčanje, sklekove i ostalo) i na kraju, dana objašnjava damama koliko su danas izgubile kalorija i kaže:
- To vam je isto kao da ste danas imale tri seksualna odnosa, znate...
Na to će jedna od njih:
- Pa dobro, što nas onda nisi dobro izyebao, nego nas mučiš cijeli dan?!
17.02.2026. 06:56:00
Printprint verzija
Komentirajkomentiraj
Novi komentar