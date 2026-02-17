Dame u godinama u toplicama

Starije dame došle u specijalne toplice za mršavljenje kako bi pokušale dotjerati liniju.

Trener prvoga dana obavi sve vježbe predviđene planom (trčanje, sklekove i ostalo) i na kraju, dana objašnjava damama koliko su danas izgubile kalorija i kaže:

- To vam je isto kao da ste danas imale tri seksualna odnosa, znate...

Na to će jedna od njih:

- Pa dobro, što nas onda nisi dobro izyebao, nego nas mučiš cijeli dan?!