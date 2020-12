Eurosonic Noordeslag 2021.

Nizozemski Eurosonic Noorderslag (ESNS), jedan od najvećih i najutjecajnijih europskih glazbenih festivala i konferencija, najavio je svoje izdanje za 2021. godinu s više od 100 izvođača i nekoliko desetaka govornika.

S ozbirom na pandemiju ovogodišnji ESNS bit će u potpunosti digitalan, a održat će se od 13. do 16. siječnja, kako bi i 35. godinu zaredom nastavio svoj misiju: promociju i cirkulaciju nove europske glazbe.

SHOWCASE PROGRAM

ESNS objavio je više od 100 europskih izvođača koji će se predstaviti publici, a odabrani su od strane samog festivala, zatim kao rezultat suradnje NPO 3FM s europskim nacionalnim radio postajama ujedinjenim u okviru EBU-a (Europska radiodifuzna unija) te u sklopu nominacija za dodjelu nagrada Music Moves Europe Talent Awards. Robert Meijerink, voditelj programa ESNS-a, pritom je izjavio: „Promoviranje novih europskih talenata uvijek je bilo u središtu Eurosonica i vidjeli smo kako mnogi izvođači, kao što su Fontaines DC, Celeste, Christine i Queens, Stromae, Dua Lipa ili IDLES nastavljaju uspješne karijere nakon predstavljanja na našem događaju".

Ovogodišnji izvođači stižu iz 28 europskih zemalja, a žanrovski šaraju od rocka, popa i jazza do elektronske glazbe i hip hopa. Među njima se našlo i nekoliko njih iz naše regije. Srbiju će tako predstavljati beogradska grupa E-Play, a Sloveniju AKA Neomi, Ana Kravanja & Samo Kutin i bend Etceteral. Među ostalima našli su se Denise Chaila FlexFab & Ziller Bas, Hayes & Y, Jelani, Junior A, Anna Kaneelina, Banji, Chibi Ichigo, CloZee, Deaf Radio, Decolonize Your Mind Society, a kompletan line up može se pronaći na službenoj stranici festivala.

Digitalno izdanje ESNS-a donosi u petak nastupe na Eurosonicu i svečanu dodjelu nagrada Music Moves Europe Talent Awards, dok će nizozemski talenti zauzeti središnje mjesto u subotu kada Noorderslag predstavlja najbolje od lokalne glazbene scene.

Showcase program festivala bit će potpuno besplatan, a za gledanje je potrebno registrirati se na platformi www.esns.nl/tickets.

KONFERENCIJA

Kretanje naprijed i put do oporavka bit će fokus konferencijskog djela ESNS-a, a uključivat će panel diskusije, key-note govore, sesije, mogućnost networkinga i puno nove europske glazbe.

Svi žele nastaviti sa svojom glazbom i poslom, ali činjenica je da će još neko vrijeme biti u fazi čekanja. Kako izgleda put oporavka glazbenog sektora i kada će se smjeti ponovno krenuti? Kakav je status cjepiva i kada se konačno može nastaviti s događajima? Je li streaming ovdje da bi ostao? Kako pandemija utječe na rad kantautora i izvođača? Što će VR i AR dodati našim iskustvima uživo? Sve su to pitanja i teme o kojima će ESNS nastojati dati potrebne uvide tijekom svoje konferencije.

Svoje sudjelovanje već su potvrdili važni akteri europske glazbene scena kao što su Steve Strange (X-Ray Touring, agent Queens of the Stone Age, Eminema i Coldplaya), Tom Windish & Mike Malak (agenti Paradigm Talent Agency čiji klijenti su Billie Eilish, Diplo, Alt.J, Pusha T, Black Eyed Peas), Aly Gillan (Bandcamp), Anita Barisic (Warner Chappell), Claire O'Neill (A Greener Festival, Helen Sildna (Tallinn Music Week), Keith Harris (Keith Harris Music Ltd), Michael Chugg (Michael Chugg Entertainment), Michal Kascak (Pohoda Festival), Sammy Andrews (Deviate Digital), Scott Cohen (Warner Music) i mnogi drugi.

Tijekom ESNS-a potvrđeni su i sastanci članova Yourope i Seminar o zdravlju i sigurnosti. Europska unija skladatelja i tekstopisaca (ECSA) kritički će se osvrnuti na poslovne modele i način na koji se može stvoriti "lanac fer glazbene vrijednosti" u panelu gdje će sudjel Romeijn (iz BAM! Popauteurs), Arriën Molema (član uprave i autor pjesama ECSA-e), Helen Smith (IMPALA) i Annabella Coldrick (MMF).

Prijava za konferenciju ESNS iznosi 50 eura, a, zajedno sa svim drugim informacija dostupna je na službenoj stranici Eurosonic Noorderslaga.