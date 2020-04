EU želi samo dobrovoljne aplikacije za praćenje covida-19

Aplikacije za mobilne telefone koju koriste zemlje EU-a u borbi protiv širenja novog koronavirusa moraju poštivati pravila Unije o zaštiti osobnih podataka i mora se tražiti odobrenje ljudi za njihovo korištenje, uz isključenje lokacije, rekla je Europska komisija.

Preporuke Komisije su dio jedinstvenog europskog pristupa za uporabu tehnologije u borbi protiv covida-19 a objavljene su nakon što je nekoliko članica EU-a uvelo različite aplikacije za tu namjenu uz kritike aktivista za zaštitu osobnih podataka.

- Snažne mjere zaštite privatnosti preduvjet su za uvođenje tih aplikacija, odnosno njihove uporabljivosti, rekao je Thierry Breton povjerenik EU-a za unutarnje tržište.

Komisija je rekla da te aplikacije moraju odobriti zdravstvene vlasti, dobrovoljno se instalirati i izbrisati kada više neće biti potrebne. Aplikacije bi trebale biti temeljene na anonimnim podacima i biti kompatibilne s drugima u ostalima zemljama EU-a.

- Podaci o lokaciji nisu nužni niti se preporučuju za praćenje kontakata jer ne služe praćenju kretanja pojedinaca ili provedbi mjera, kaže se u dokumentu Komisije uz upozorenje na sigurnosne rizike i opasnosti po zaštitu privatnosti.

Do danas je 28 zemlja u svijetu pokrenulo svoje aplikacije za praćenje kontakata tijekom širenja zaraze koronavirusom, uključujući 11 europskih, dok još 11 razvija aplikacije temeljene na GPS ili Bluetooth podacima, po analizi pravne tvrtke Linklaters.

- Aplikacije za praćenje kontakata nikako nisu čarobno rješenje. Posjedovanje instrumenata za praćenje onih s koronavirusom je važan korak no tu je i izazov njihovog općeg uvođenja kako bi bili učinkoviti, rekla je pravnica LinkIatersa Sonia Cisee.

Kako bi praćenje kontakata bilo učinkovito u to bi trebalo biti uključeno dvije trećine stanovništva neke zemlje, pokazala je studija istraživača s oxfordskog instituta. Komisija je rekla da će javne zdravstvene vlasti do kraja mjeseca procijeniti učinkovitost takvih aplikacija, a od zemalja EU-a se očekuje da do kraja svibnja podijele te ocjene dok bi Komisija izvješće o tome trebala dati u lipnju.