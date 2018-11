Essperta u InfoDom Grupi u pohodu na regionalno liderstvo u procesu digitalne transformacije

Start up kompanija Essperta (s proizvodom Performa 365) pridružuje se InfoDom Grupi te su objavili strateško povezivanje kojim planiraju postati regionalni lider i „top-of-mind" za podršku upravljanju promjenama za digitalnu transformaciju te za upravljanju znanjem unutar kompanija.

Essperta je hrvatski start up, digitally born company, osnovana 2015. godine koja stoji iza jedinstvene platforme za učenje i upravljanje znanjem - Performa 365 koja je u potpunosti integrirana s Microsoft tehnologijama. Essperta je usmjerena na potporu kompanijama u procesu kontinuirane transformacije, uz pomoć sustava za upravljanje znanjem. U tri godine Essperta je surađivala s renomiranom klijentima: Microsoft, Hrvatska poštanska banka, Učilišta Algebra do Carinske uprave i Ministarstva unutarnjih poslova. Njihova se rješenja pored Hrvatske primjenjuju i u Italiji i Sloveniji. Kao razlog strateškog povezivanja, osnivač i direktor Essperte mr. sc. Marko Pršić naveo je: „Osim podrške u financiranju razvoja proizvoda, tražili smo i partnera koji će našu tehnološku odnosno platformsku ponudu upotpuniti konzultantskim uslugama potrebnim za učinkovito provođenje tranformacija, a upravo smo to u InfoDom Grupi i pronašli. Naši klijenti su srednje do velike tvrtke kojima sama tehnološka platforma nije dovoljna za učinkovito provođenje promjena, a InfoDom i Essperta zajedno im mogu ponuditi cjelovitu uslugu."

S druge strane, InfoDom Grupa djeluje već 20 godina, prisutna je na regionalnom tržištu, a njeni proizvodi i poslovanje sada se protežu od zemalja regije (Srbija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Kosovo) do zemalja EU (Italija, Slovenija, Slovačka i Ujedinjeno Kraljevstvo). Fokus poslovanje Grupe jest na digitalnoj transformaciji te integraciji i interoperabilnosti ICT rješenja za poslovne procese. Prof. dr. sc. Slavko Vidović osnivač i direktor InfoDom Grupe prilikom povezivanja istaknuo je:

„Ovo strateško povezivanje pokazatelj je da InfoDom Grupa zaista živi i ono što zagovara, a to je neprestana transformacija i razvoj. Essperta i InfoDom nastavljaju poslovati kao zasebni pravni subjekti, želimo da se osnažena Essperta nastavi razvijati na postavkama na kojima je nastala, uz mogućnost brzih zajedničkih reakcija i prilagodbe potrebama kupaca. Benefiti za obje kompanije vrlo su značajni, od strateške pozicije do razmjene iskustava u poslovnim modelima, poslovanja na novim tržištima do promjene organizacijske kulture."

Predstavnici obiju kompanija istaknuli su kako vjeruju da će u skoroj budućnosti opstati samo tvrtke koje budu imale izgrađen kapacitet brzog učenja i učinkovitog provođenja promjena, a kako navode InfoDom Grupa ima znanje za izgradnju tih kapaciteta, a Essperta tehnološku platformu koja ih podržava što ih čini idealnim partnerima.