ESC Life 11. listopada u klubu Attack

Poletni i punkom odgojeni ESC Life sviraju 11. listopada u zagrebačkom klubu Attack. Pola godine nakon izlaska CD-a, na koncertu će promovirati vinil posljednjeg albuma „Born To Be Mild", dopadljivog i originalnog indie rock izdanja koje je posebice u glazbenim krugovima dočekano raširenih ruku. Kao support će nastupiti novosadski Shoplifters.

Tri godine nakon prvijenca „Access All Areas" te godinu i pol nakon split 7" vinila s Remedy, ESC Life na novom albumu „Born to Be Mild" i dalje ima fiksaciju na glasne gitare, solaže i brze ritmove pod utjecajem power pop i punk rock velikana poput Descendents, Nova Mob, The Hold Steady i Superchunk. Igrajući se klišejima popularne glazbe 20. i 21. stoljeća, ali nikad ironično, uspjeli su isporučiti još zabavniji i šareniji album.

ESC Life - Vacation

Duhovite, brze i pamtljive indie rock himne o životu poslije tridesete, ljubavi i obavezama snimio je i miksao Mark Mrakovčić, dok se u ulogama vokalnih gostiju pojavljuju Sara i Eva iz Žen, Ivana Smolović Ika iz On Tour i Mark Mrakovčić. Za grafičko rješenje omota zaslužan je najzaposleniji punk ilustrator s ovih prostora Lovro Škiljić. Vinilno izdanje albuma zajednički je projekt etiketa PDV Records iz Hrvatske, Ill In The Head iz Kanade, Bartolini Records iz Španjolske i Last Exit Music iz Njemačke i moći će se nabaviti na koncertu.

Iako sami kažu da album nije konceptualan, sintagma „born to be mild" iz naziva svodi se na poželjnu jednostavnost i umjerenost u životu nasuprot trojstvu sex, drugs & rock and roll.

ESC Life - Born To Be Mild

Zagrebačkoj četvorki u goste kao support stiže novosadski pop punk/collage rock bend Shoplifters. Uz prvijenac iz 2006. godine iza sebe imaju nekoliko albuma i EP izdanja, stotinjak odsviranih koncerata te nekoliko europskih turneja. Svježi album „Secret Free World" izdan je prije svega par tjedana na vinilu za nekoliko izdavača širom svijeta i nudi obećanje da će dobro leći fanovima Husker Du, Boba Moulda, The Replacements i ostalih koji su obilježili sjajno doba punka 80-ih.

Shoplifters - Everybody's Nobody's Fool

Ulaznice

U pretprodaji 30kn u Dirty Old Shopu (Tratinska 18), na dan koncerta 40kn.

FB event: facebook.com/events/394259038168132/

Koncert organizira Dostava Zvuka.