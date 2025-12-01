Eruptivni ciklus akrila Duška Šibla

Akademski slikar Duško Šibl vrlo je popularan i cijenjeni stvaralac u suvremenoj hrvatskoj likovnoj umjetnosti, izlaže često i uspješno na samostalnim izložbama, kontinuirano slika u više atelijera, gradeći i izgrađujući impresivni opus specifično autorski profiliran.

Pred nama je novi uzbudljivi, dinamični, napeti ciklus akrila na većim formatima platna u žestokom isijavanju boja, pravi eruptivni ciklus oslobađanja nemjerljivih količina energije koja je jedva dočekala erupciju i želju da prekrije svojim užarenim kolorom cijeli svijet.

Između tragova, nanosa vrele boje uočavaju se obrisi lica, nepoznati likovi izranjaju iz grotla vulkana, poput tajanstvenih i neizbježnih vladara rastaljene jezgre planete.

Ovaj bi se ciklus mogao nazvati i energičnim ili jednostavno vatrenim.

Svijet se mijenja, erupcija će ga posve preobraziti i pretvoriti u neprepoznatljivu vruću tekuću materiju, koja se polako hladi, dobijajući nove obrise.

No, Šibl je ponajviše fokusiran na samu nezaustavljivu i gromoglasnu erupciju, na istjecanje vreline u čudesnom buketu raznolikih boja.

Točnije, slikar portretira trenutke izbacivanja lave, koja juri u tamnoj noći, osvjetljavajući prostor, trenutke oslobađanja.

Trenutke, kao kada napokon kažemo ono što mislimo osjećamo nekom drugom, tko nas možda i ne razumije i ne sluša ali nama je bitno da su riječi odjedrile u svijet i krenule u svoj dugi lutalački pohod, sve dok ne susretnu nekoga tko će ih čuti.

Vatreni ciklus Duška Šibla, strastveno i nadahnuto naslikan, vrhunski je ciklus, iskren, vrlo emotivan, subjektivan i posve specifičan.