Epic Games i AMD ubrzavaju produktivnost i kreativnost Unreal programera

Nema sumnje, programeri igara imaju tonu posla, ali primorani su zbog epidemije COVID-19 često raditi od kuće na daljinu. Međutim, to je uzrokovalo pad produktivnost zbog ograničenja računarskog hardvera koji koriste u svom domu. Sukladno tome timovima često ostaje manje vremena za stvaranje i testiranje novih funkcija.

AMD je objavio novu studiju slučaja s Epic Games - kompanijom koja stoji iza Fortnitea, kao i Unreal Engine 4 koji je korišten u The Mandalorian, Star Vars: Rise of Skywalker, HBO's Game of Thrones i Westworld. Prema spomenutoj studiji, oni su ostali na vrhu industrije dizajna igara i produktivnosti primjenom AMD tehnologije koja pomaže timovima da prihvate rad na daljinu.

Epic Games je započeo s opremanjem inženjera Threadripper i Threadripper PRO radnim stanicama. Novi procesori Threadripper imaju toliko jezgara i nude toliko brzine, da su inženjeri i programeri grafičkog tima mogli da rade na više projekata odjednom - za razliku od ranije.

Uz to, Epic Games je trebao da pojednostavi proces kompajliranja koda i postigne brže vrijeme ponavljanja i sjenčenja. Mogućnost brzog kompajliranja i ponavljanja koda je presudna za kvalitetu, ali timovi jednostavno nisu mogli da pronađu rješenje koje istovremeno nudi veliku brzinu takta i visoki paralelizam.

No, nakon zamjene prethodnih procesora za radne stanice s AMD Rizen Threadripperom, nastala je „prekretnica". Za Unreal Engine, u internom testu izrade softvera za izvršne programe, konkurentskim procesorima je trebalo 46 minuta i 43 sekunde, dok je Threadripperu 3970Ks s 32 jezgra trebalo samo 15 minuta i 12 sekundi. Manje od trećine vremena. Time je inženjerima i programerima ostalo više vremena za razvoj funkcija, testiranje funkcionalnosti i rad na poboljšanju Unreal Enginea.