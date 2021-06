EP potvrdio europski zakon o klimi

Eurozastupnici su u četvrtak potvrdili dogovor institucija EU-a za postizanje klimatski neutralne Europske unije do 2050. i smanjenje emisije stakleničkih plinova za najmanje 55 posto do 2030..

Parlament je na plenarnoj sjednici s 442 glasova za, 203 protiv i 51 suzdržanih podržao EU-ov zakon o klimi, neslužbeno dogovoren s državama članicama u travnju, a njime se politička predanost europskog zelenog plana klimatskoj neutralnosti EU-a do 2050. pretvara u obvezu.

Izvjestiteljica EP-a Jytte Gutteland iz skupine socijalista i demokrata, napomenula je da je danas povijesni dan jer će novim zakonom EU postati prvi ugljično neutralni kontinent. Ponosna sam što napokon imamo propis o klimi. Potvrdili smo cilj smanjenja neto emisija od najmanje 55 %, čak bliže 57 %, do 2030. Radije bih da smo otišli i korak dalje, ali ovo je dobar sporazum temeljen na znanosti te će dovesti do promjena. EU sada mora smanjiti emisije u sljedećem desetljeću više nego što je to bio slučaj u prethodna tri desetljeća zajedno, a imamo i nove ambicioznije ciljeve koji mogu potaknuti više zemalja na akciju, rekla je Gutteland.