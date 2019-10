EOS-1D X Mark III bit će novi akcijski junak

Canon je najavio razvoj fotoaparata EOS-1D X Mark III - nasljednika svjetski poznatog modela EOS-1D X Mark II.

Ovaj je DLSR s vrha ponude savršen za snimanje sporta i divlje prirode, a razvijen je na temelju povratnih informacija svjetske zajednice fotografa koji koriste EOS-1D X i EOS-1D X Mark II, uključujući temeljito globalno testiranje u stvarnim uvjetima od strane profesionalnih fotografa. Temeljeći se na Canonovoj bogatoj tradiciji u stvaranju optički vrhunskih proizvoda, EOS-1D X Mark III nudi impresivnu promjenu koraka u automatskom fokusiranju s dramatično unaprijeđenom kvalitetom slika, videozapisa i komunikacije. Profesionalci koji koriste ovaj fotoaparat mogu biti sigurni da će napraviti onaj jedan pravi snimak te da to mogu postići brže od ostalih - i brže nego ikad prije, što je savršeno za tu sve užurbaniju djelatnost.

Canonovi DSLR-ovi nastavljaju dominirati svijetom profesionalne fotografije. Brzina, automatsko fokusiranje i vrlo brza komunikacija u srcu su modela EOS-1D X Mark III, pa je on savršen za profesionalce - posebno sportske i prirodoslovne fotografe - koji moraju snimati i isporučivati optički vrhunske slike akcija koje traju samo djelić sekunde.

Bez premca: automatsko fokusiranje u koracima

EOS-1D X Mark III je munjevito brz - nudi iznimnu preciznost, pouzdanost, automatsko fokusiranje visokih performansi i praćenje objekta, pa daje fotografima veću slobodu izbora kad se radi o odabiru savršenog snimka. Novi algoritam automatskog fokusiranja tog fotoaparata poboljšava stabilnost i praćenje - i s optičkim tražilom i pri snimanju Live View - koristeći tehnologiju dubinskog učenja kako bi se osiguralo točno praćenje fokusa u svakom snimku. Prilikom korištenja optičkog tražila EOS-1D X Mark III oslanja se na novi senzor za automatsko fokusiranje koji u svom središtu nudi 28x veću razlučivost nego senzor fotoaparata EOS-1D X Mark II - trenutačan omiljeni model profesionalnih fotografa.

Nudeći prošireni raspon svjetline automatskog fokusa uz veću preciznost, EOS-1D X Mark III ima raspon automatskog fokusa koji omogućuje fotografima izradu one jedne vrhunske snimke. U načinu rada Live View moguće je koristiti 525 područja automatskog fokusiranja pomoću sustava Dual Pixel CMOS AF koji pokriva oko 90x100 posto slikovnog senzora. Koristeći isti algoritam automatskog fokusiranja kao prilikom snimanja s optičkim tražilom, on osigurava naprednu fleksibilnost prilikom kadriranja objekata, bez obzira na to radi li se o trkaćem automobilu na stazi ili ptici u letu. EOS-1D X Mark III podržava znatno veće brzine snimanja uz potpuni AF i AE uz korištenje optičkog tražila (mehanički zatvarač do cca 16 sličica u sekundi) ili značajke Live View (mehanički ili elektronički zatvarač do cca 20 sličica u sekundi). Uz to, utori za CFexpress kartice tog fotoaparata omogućuju peterostruko veću dubinu RAW rafalnog snimanja u odnosu na prethodni model.

Izazov kreativnosti - snimite sve

EOS-1D X Mark III jasan je primjer Canonove predanosti pomicanju granica inovativnog snimanja korištenjem optički izvrsnih tehnologija. On podržava posve nov CMOS senzor i procesor DIGIC koje je razvio sam Canon, nudeći veću kvalitetu slike čak i pri većim ISO-ima uz mogućnost snimanja 10-bitnih fotografija u datotečnom formatu HEIF. Snaga 4K razlučivosti oživljava priče uz mogućnost kinematografskog snimanja 4K filmova, uključujući 4K60p, i 10-bitno interno snimanje Canon Log. Smanjujući količinu opreme koju profesionalac treba za svaki projekt, EOS-1D X Mark III snima fotografije i videozapise i u formatu RAW.

Isporuka sadržaja brža nego ikad prije

Profesionalcima je isporuka sadržaja jednako važna kao i samo snimanje, a EOS-1D X Mark III je olakšava zahvaljujući, uz GPS, ugrađenom Wi-Fiju i Bluetoothu s malom potrošnjom energije. S namjerom držanja koraka sa sve kraćim rokovima isporuke ovaj fotoaparat prenosi podatke dvostrukoi brže od modela EOS-1D X Mark II kad se koristi ugrađeni Ethernet ili novi opcionalni bežični prijenosnik podataka WFT-E9 koji je kompatibilan i s Canon nedavno predstavljenom kamerom Cinema EOS C500 Mark II. U kombinaciji s jednostavnijim mrežnim postavkama EOS-1D X Mark III profesionalcima znatno unaprjeđuje rad.

Proširenje profesionalne torbice s opremom

Postojećim korisnicima serije EOS-1D bit će vrlo ugodno rukovati uređajem EOS-1D X Mark III koji zahvaljujući vrhunskoj ergonomiji nudi laku navigaciju, dok tijelo od magnezijeve slitine nudi trajnost kakva se očekuje od Canon fotoaparata iz serije EOS-1. Profesionalni fotografi mogu očekivati istu impresivnu kvalitetu izrade kao u slučaju modela EOS-1D X Mark II - fantastična zaštita kućišta od vremenskih uvjeta omogućuje upotrebu fotoaparata po lošem vremenu, uključujući vjetar, kišu i vlagu. Uz iznimne sposobnosti snimanja pri slabom osvjetljenju, osvijetljeni gumbi fotoaparata EOS-1D X Mark III omogućuju precizno rukovanje u izazovnim, tamnim i slabo osvijetljenim uvjetima. Ovaj fotoaparat nudi i novu dodatnu kontrolu za odabir točaka automatskog fokusiranja ugrađenu u gumb za uključivanje AF-a, koji omogućuje fotografima da „u letu" mijenjaju točke automatskog fokusiranja radi najbolje kompozicije, a to im dodatno pojedostavnjuje posao. Znatno poboljšano vrijeme trajanja baterije - a to je i dalje model LP-E19 - također omogućuje profesionalcima da duže snimaju a da pritom ne moraju mijenjati baterije, čime se smanjuje mogućnost propuštanja savršenog kadra.