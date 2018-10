EKV tribute project Deca iz vode i specijalni gost Srđan Žika Todorović u Boogaloou

Povodom 60. godina rođenja i 24. godine od kada više nije sa nama, Milan Mladenović, alfa i omega grupe EKV, (rođen 1958 godine u Zagrebu), u petak 23. studenog u zagrebačkom Boogaloo Clubu održat će se multimedijalni program pod nazivom "Sjećanje na Milana Mladenovića - Kao da je i dalje tu" koji priređuje EKV tribute band project "Deca iz vode" iz Beograda sa specijalnim gostom Srđanom Žikom Todorovićem, bubnjarem grupe EKV od 1987. do 1990. godine koji će po prvi puta svirati pjesme EKV-a nakon trideset godina.

Multimedijalni program koji će se održati prije koncerta će se sastojati od projekcije kratkog tv filma "Dečak iz vode", autora Marka Novičića u kojem se može čuti kako Cane, Ko,a i drugi poznati glazbenici i medijske ličnosti pričaju o Milanu Mladenoviću i periodu rada EKV-a te kakav je njegov značaj u muzici i društvu danas.

Slijedit će premijera kratkog filma "Budi sam na ulici" u režiji zagrebačke umjetnice Ive Plavšić, nakon čega će početi projekcija video spotova i projekcija fotografija kojih su autori članovi udruženja "Deca iz vode", a čiji je osnivač i voditelj kao i autor cijelog ovog programa Aleksandar Šarčević, a on će također nakon koncerta biti i DJ i vrtit pjesme EKV-a kao i one koje su povezane sa EKV-om i njihovim članovima.

Nakon projekcija slijedi koncert beogradske grupe Deca iz vode sa gostima koji će odsvirati presjek najboljih pjesama i najvećih hitova EKV-a sa svih albuma uključujući i prvenac Katarina II te nekoliko pjesama grupe Šarla Akrobate u kojoj su svirali Milan Maldenović i prvi bubnja EKV.a, Ivica Vdović - VD.

Koncerte grupe Deca iz vode karaktiziraju posebna energija i emocije koju prenose publici, po uzoru na live nastupe EKV-a, pa je tako i atmosfera u publici po pravilu euforična.

Bend untrag tri godine bilježi brojne vrlo dobro posjećene koncerte širom ex-YU, a ovo će im biti četvrti nastup u Zagrebu. Od strane stručne i glazbene javnosti Deca iz vode, često dobivaju ocjenu kao najbolji i najuvjerljiviji EKV tribute, a to potvrđuje i suradnja koju su već imali sa nekadašnjim članovima EKV-a Rakom, Boletom, Firčijem i sada Žikom Todorovićem.

Ekskluzivno poslje više od dva desteljeća na pozornici u Zagrebu nastupit će i Srđan Žika Todorović - originalni bubnjar EKV-a i eminetni, za mnoge kultni filmski glumac, te odsvirati sa Decom iz vode nekoliko pjesama!

On je bio član EKV-a od 1987. do 1990. godine i sa njima snimio dva albuma "Ljubav" i "Samo par godina za nas", te odsvirao preko stotinu koncerta. Pjesme sa tih albuma "Zemlja", "Krug", "Srce", "Ljubav", "Par godina za nas", "Pored mene", "7 dana", "Sihro" su dominirale top listama i taj period se smatra najuspješnijim periodom u radu Ekatarine Velike, a ogroman doprinos tome dao je i Žika sa svojim stilom sviranja bubnjeva.

Prije EKV-a Žika je svirao u Disciplini Kičme sa kojima je također objavio nekoliko vrlo cijenjenih i od kritike hvaljenih albuma, no sa EKV je stekao punu afirmaciju i veliku popularnost.

Nakon EKV-a i povremene suradnje sa nekoliko grupa Partibrejkers, Električni Orgazam, Kazna za uši se posvećuje isključivo glumi i iza njega su brojne uspješne uloge i poznatim filmovima i serijama. Nakon pauze od preko dva desetljeća svi mi zaljubljenici u pjesme EKV-a moći ćemo ga ponovo vidjeti za bubnjevima i pozdraviti uživo!

Cijela ova manifestacija je prava poslastica za sve prave fanove kultne rock grupe EKV, po nekima najbolje rock grupe sa prostora bivše Jugoslavije, a i šire!

Nakon koncerta će se u maloj dvorani Boogalooa nastaviti prigodan party pod nazivom 100% Novi val na kojem će Tomi Phantasma i Schultz vrtit domaće i strane novovalne hitove pa će tako na repertuaru pored Šarla Akrobate, Ekatararine Velike, Discipline Kičme biti i Lačni Franz, Buldožer, Haustor, Prljavo Kazalište, Videosex, Laki Pingvini, Film, Boa, Pankrti, Paraf, Pekinška Patka, Idoli, Električni Orgazam, Azra, Zabranjeno Pušenje, Termiti, Psihomodo pop, Partibrejkers,........, a od stranih Talking Heads, The Clash, Blondie, Billy Idol, Gang Of Four, Simple Minds, The Cure, Iggy Pop, The Stranglers, Pixies, Echo & The Bunnymen, The Smiths, The Police, Pretenders, Madness, The B'52's, Ultravox, The Jam,....., a i pokoji noviji band koji štuju tradiciju novovalnog zvuka kao Placebo, Kawasaky 3P,......

Početak koncerta je najavljen za 21 sat a cijena ulaznice iznosi 50 kn do 05. studenog, 70 kn od 06. studenog te 80 kn na dan koncerta.

Ulaznice se mogu kupiti na slijedećim mjestima:

Boogaloo - Ulica grada Vukovara 68 (ulaz iz Ivana Lucića, radon vrijeme caffe bara 10 - 16 sati)

Route 66 - Paromlinska 47

Dirty Old Shop - Tratinska 18

Rockmark - Berislavićeva 13 (online: www.rockmark.hr)

Kloto - Masarykova 14

a od 06.11.2108. i preko sustava Entrio - www.entrio.hr i Eventim - www.eventim.hr.

Posjetioci koncerta će moći besplatno ostati na 100% Novi Val partiju dok će oni koji će doći samo na party moći kupiti ulaznice nakon koncerta od ponoći po cijeni od 20 kn.