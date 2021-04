EIT Manufacturing RIS pokreće inovacije

Regionalni program za inovacije (RIS) Europskog instituta za inovacije i tehnologiju (EIT Manufacturing) za cilj ima podržati inovativne organizacije financijskom potporom i mogućnostima umrežavanja kako bi se povećala otpornost i konkurentnost industrije. Program pokriva sva tri stupa EIT-ovog Trokuta Znanja - inovacije, obrazovanje i stvaranje poslovanja, ne samo radi povećanja inovacijskih kapaciteta, već i kako bi se osigurala kvalificirana radna snaga budućnosti, kao i prijenos znanja u zemljama sa skromnim i umjerenim inovacijama.

Program RIT 2021 EIT Manufacturinga osmišljen je kako bi pomogao pojedincima, poduzećima, (uključujući mala i srednja poduzeća, startupove i scaleupove), korporacijama, ustanovama za obuku i obrazovanje te sveučilištima, da europskom inovacijskom ekosustavu doprinesu s novim rješenjima i idejama za proizvodnju podrijetlom iz prihvatljivih država članica EU i pridruženih zemalja Horizon Europe, koje su skromne i umjerene inovatorice prema Europskoj ljestvici uspjeha u inovacijama (European Innovation Scoreboard). EIT Manufacturing je inovacijska zajednica koju podržava Europski institut za inovacije i tehnologiju (EIT), tijelo Europske unije.

„Regionalni program za inovacije EIT-a prioritetni je instrument EIT-a, osmišljen kako bi pružio ciljanu potporu širokom nizu zemalja i regija u Europi, jačajući njihov inovacijski kapacitet, bazu talenata i integraciju u aktivnosti EIT-a. Uzbuđeni smo što će se novi igrači visokog potencijala i regionalni akteri iz proizvodne industrije pridružiti najvećem europskom inovacijskom ekosustavu i pridonijeti isporuci više inovacija diljem Europe", rekao je Luke Incorvaja, službenik za strategiju na Europskom institutu za inovacije i tehnologiju.

"Geografski opseg EIT-ovog Regionalnog programa za inovacije važan je za EIT Manufacturing i za europsku proizvodnu industriju u cijelosti. Mnogi poznati europski proizvođači, često vodeći na svjetskom tržištu, ovise o dobavljačima, kooperantima i pružateljima rješenja sa sjedištem u tim zemljama ", rekao je dr. Konstantinos Georgoulias, direktor Regionalnog programa za inovacije i EU poslova u EIT Manufacturing.

Proizvodna industrija globalna je osnova za prosperitet i ključna za europsku ekonomsku, socijalnu i ekološku održivost. Više od 2 milijuna proizvodnih tvrtki osigurava preko 32 milijuna radnih mjesta u Europi. Povećanje otpornosti europske industrije važno je za održavanje zdravog europskog gospodarstva i jačanje njegove konkurentnosti na globalnoj razini.

2021. godine, s približnim proračunom od 5 milijuna EUR, odvijat će se dugi niz aktivnosti EIT RIS -a u 18 zemalja koje ispunjavaju uvjete. Te aktivnosti pokrivaju sva tri stupa EIT-ovog trokuta znanja: Obrazovne aktivnosti koje uključuju učenike kako bi se osigurala kvalificirana buduća radna snaga, tvornice za podučavanje i učenje za prijenos znanja i uklanjanje jaza između industrije i akademske zajednice; Inovacijske aktivnosti za potporu inovativnim rješenjima koje potiču iz zemalja koje ispunjavaju uvjete, potičući rast i otvaranje novih radnih mjesta; te aktivnosti Stvaranja poslovanja za potporu lokalnim novoosnovanim poduzećima te malim i srednjim poduzećima.

Otvoreni pozivi 2021. godine

2021. postoje, indikativno, četiri inicijative iz RIS portfelja EIT Manufacturinga, na koje se potencijalni vanjski kandidati mogu prijaviti odmah ili u bliskoj budućnosti: EIT Jumpstarter, Evolucija rezultata istraživanja u proizvodnji, Leaders i BoostUp! RIS natjecanje. Više informacija o ovim EIT Manfuacturing RIS mogućnostima, kao i svim budućim, može se naći na EIT Manufacturing web stranicama.

EIT Jumpstarter cilja na one pojedince/timove iz EIT RIS zemalja koji imaju inovativne ideje, ali im je potrebna pomoć da ih pretvore u poduzeća. Program pruža smjernice najboljih stručnjaka u klasi, znanja potrebna za potvrđivanje novih ideja i pomoć u stvaranju poslovnog modela oko njih. Pojedinci s inovativnim idejama mogu se prijaviti do 30. travnja. Trening će započeti u lipnju i trajati do studenog. Kroz ovo vremensko razdoblje održat će se nekoliko treninga i mentorskih radionica za odabrane timove.

Za mala i srednja poduzeća, sveučilišta i ustanove za obuku i obrazovanje koji žele lansirati svoje inovativne projekte na tržište, EIT Manufacturing je pokrenuo Evoluciju rezultata istraživanja u proizvodnji. Program ubrzava lansiranje inovativnih projekata na tržište umrežavanjem i financijskom potporom u uspostavljanju proizvoda ili usluge spremnih za tržište. Unutar okvira programa, odabrani timovi morat će dovršiti svoje prototipe i testirati ih u stvarnom tržišnom okruženju.

Timovi ili tvrtke iz zemalja prihvatljivih za EIT RIS također su pozvani da predaju svoje inovativne prijedloge i sudjeluju u natjecanju BoostUp! RIS 2021. Događaj predstavlja vrhunske proizvodne inovacije i tehnologije u Europi. Natjecanje je dio Dana proizvodnje koje pokreće EIT Manufacturing na ViennaUP'21, jednom od najvećih start-up festivala u Europi, koji će se održati 11. i 12. svibnja. Kao dio događaja, finalisti BoostUp! RIS 2021 pitching natjecanja predstavit će svoje ideje i rješenja u konkurenciji za financijske nagrade i namjenske pakete usluga podrške koje pruža tim EIT Manufacturing Business Creation. Više informacija o BoostUp! RIS 2021 možete pronaći ovdje.

Snažna postignuća u 2020.

U 2020. godini EIT Manufacturing postigao je velik uspjeh svojim RIS aktivnostima u zemljama RIS-a. Primjerice, u pogledu obrazovnih aktivnosti, sedam EIT Manufacturing partnera iz pet zemalja RIS-a uključilo je više od 1.500 učenika srednjih škola u webinare o robotizaciji i digitalizaciji gdje su naučili kako im proizvodna industrija može biti atraktivna za buduću karijeru. Više od 1.000 pojedinaca bilo je uključeno u aktivnosti EIT RIS-a diljem Europe, a 50 događaja za podizanje svijesti organizirano je u brojnim zemljama RIS-a od strane 13 EIT Manufacturing RIS Hub-ova.

U projektima koji okupljaju akademsku zajednicu i industriju, izvedeno je osam Teaching Factory i šest Learning Factory projekata uz sudjelovanje više od 20 organizacija iz zemalja EIT RIS-a u kojima su studenti, istraživači i inženjeri iz proizvodnih tvrtki zajedno radili na međusobnom razvoju vještina i stvaranju rješenja za izazove industrijske proizvodnje.

U okviru druge aktivnosti EIT RIS-a 2020. godine, partneri EIT Manufacturing-a raspisali su pozive za tvrtke u zemljama EIT RIS-a kojima je bila potrebna podrška u njihovoj digitalnoj transformaciji. Sveukupno, zahvaljujući ovom RIS projektu, 22 tvrtke iz devet EIT RIS zemalja sada imaju bolje razumijevanje o vlastitoj razini zrelosti za digitalizaciju, te su imale i priliku odabrati najvažniji sljedeći korak vlastite digitalizacije putem ad hoc savjetovanja stručnjaka.

Još jedan vrhunac bio je u proljeće 2020. godine, kada je tijekom prvog vala pandemije COVID-19 istraživački tim na Češkom institutu za informatiku, robotiku i kibernetiku na Češkom Tehničkom Sveučilištu u Pragu (CIIRC CTU) razvio i certificirao 3D otisnutu zaštitnu polu-masku RP95 koja pruža najviši stupanj zaštite. U suradnji sa startup tvrtkom TRIX Connections i financijskim doprinosom u okviru EIT Manufacturing RIS aktivnosti DigTrafoRIS, maska je nadograđena aplikacijom za pametni telefon za skeniranje lica koja omogućuje prilagođeni odabir brtvi maski kako bi se osiguralo savršeno prianjanje.