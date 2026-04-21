Edukacija o prevenciji nasilja

U četvrtak, 24. travnja u 17h, u Centru za kulturu Trešnjevka održat će se javno događanje posvećeno temi sigurnosti, prevencije nasilja i informiranja o slobodama i pravima namijenjeno prvenstveno ženama i LGBTQAI+ osobama .

Udruga Domino program realizira u suradnji s Informativnim centrom za prevenciju Policijske uprave zagrebačke, a uključuje razgovor i radionicu kroz koju će se otvoriti prostor za pitanja, razmjenu iskustava i konkretne informacije o tome kako reagirati u situacijama uznemiravanja i nasilja.

Radionicu će voditi Davor Tor iz Informativnog centra za prevenciju, uz sudjelovanje predstavnika aktivne policijske službe, dok će umjetnica Arijana Lekić-Fridrih pridonijeti razgovoru iz perspektive rada s iskustvima žena i društveno angažirane umjetničke prakse. Uz Arijanu Lekić-Fridrih, u razgovoru će sudjelovati i Ivan Zidarević, dugogodišnji suradnik Domina, aktivist za ljudska prava i član Povjerenstva građanskog nadzora nad radom policije.

Radionica je prvenstveno namijenjena ženama i LGBTQAI+ osobama jer su to skupine koje su statistički i iskustveno češće izložene različitim oblicima nasilja, uznemiravanja i diskriminacije, a istovremeno se često susreću s nepovjerenjem prema institucijama, nedostatkom informacija ili nejasnoćama oko svojih prava i mogućnosti zaštite. Cilj je stvoriti prostor u kojem se ta pitanja mogu otvoreno postaviti, bez straha od osude, te pružiti konkretne, razumljive informacije koje mogu pomoći u stvarnim situacijama.

Poseban naglasak stavlja se na osnaživanje sudionica i sudionika kroz razumijevanje vlastitih prava, prepoznavanje rizičnih situacija i mogućnosti djelovanja - bilo da je riječ o osobnim iskustvima ili podršci drugima.

Cilj radionice je stvoriti siguran prostor za razgovor o temama koje se često prešućuju, ali imaju vrlo konkretne posljedice u svakodnevnom životu.

Edukacija je otvorena svima koji žele sudjelovati, informirati se i doprinijeti sigurnijem i solidarnijem društvu.

Program je sufinanciran sredstvima Grada Zagreba u sklopu EU projekta GEAR UP! - Global citizenship Education Actions to stRenghten yoUth engagement through local support to LAs and CSOs, to accelerate Progress towards sustainable development Europske unije.