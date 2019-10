Editors objavili kolekciju najvećih hitova

Grupa Editors objavila je kolekciju najvećih hitova "Black Gold" koju će uživo predstaviti u Maloj Dvorani doma sportova 8. veljače 2020. u sklopu velike europske turneje i najvećem samostalnom gostovanju u Hrvatskoj.

Album "Black Gold" donosi retrospektivu dosadašnjih 15 godina uspješne karijere benda, kroz 13 pjesama objavljenih na njihovih šest studijskih albuma, kao i tri potpuno nove pjesme. Uz rock himne "Munich", "Smokers Outside The Hospital Doors", "Papillon", "Ocean of Night", „Sugar", „Hallelujah (So Low), "A Ton Of Love", „An End Has A Start", tu su i nove stvari, himna ljetnih festivala "Frankenstein" i naslovni singl "Black Gold", a predstavljen je i nikad objavljeni "Upside Down".

Editors - "Upside Down"

"Do sada smo snimili šest albuma - tri dok je Chris [Urbanowicz] bio u bendu i tri albuma nakon njegovog odlaska," izjavio je frontman sastava Tom Smith i zaključio: "Postoji simetrija u toj činjenici i osjetili smo da je dobar trenutak da zaustavimo trenutak za malo nostalgije."

Za pomoć pri realizaciji nove glazbe bend se okrenuo Grammyjem nagrađivanom producentu Jacknife Leeju, poznatom po radu s U2, REM i Killersima, dok je omot albuma autorsko djelo Toma Hingstona, suradnika Massive Attacka i Chemical Brothersa. Album je uz standardno izdanje dostupan i kao dvostruko deluxe CD izdanje na kojem se našlo i osam akustičnih uradaka iz kataloga sastava, ovaj put pod naslovom "Distance: The Acoustic Recordings", a od sljedećeg tjedna možete ga pronaći u Dancing Bear dućanima, na www.dancingbear.hr i u svim bolje opremljenim prodavaonicama ploča.

Editors - „Black Gold"

S 15 godina dugom biografijom ispunjenom globalnim hitovima i fantastično primljenim albumima došao je pravi tren da se istaknu sve najvažnija autorska dostignuća Editorsa. Sve ih jedna od najvažnijih otočkih grupa donosi na novi zagrebački susret, njihovo najveće samostalno gostovanje u Hrvatskoj. Bit će to ujedno i njihov najbrojniji samostalni koncert kod nas, nakon više puta rasprodanih klupskih i festivalskih nastupa. Grupa koja se tijekom 15 godina impresivne karijere jako posvetila fanovima iz Hrvatske spada u red rijetkih izvođača koji se kod nas iz koncerta u koncert sele u sve veće prostore.

Editors - „Munich"

Ulaznice su u prodaji po 190 kn. Ukoliko ih ostane, na dan koncerta ulaznice će iznositi 220 kn. Službena prodajna mjesta su Dancing Bear Shop (Gundulićeva 7), Dirty Old Shop (Tratinska 18), Rockmark (Berislavićeva 13) i Aquarius CD Shop (Varšavska 13), Dallas Music Shop Rijeka (Splitska 2a), sva prodajna mjestima Eventima i online www.eventim.hr.