Dva nova koncerta u sklopu HGU Stream Sessions

03. ožujka 2021. od 17:30 sati

https://youtu.be/pYEmDoT2N44

Drugi u seriji od predviđenih 15-tak glazbenih radionica i koncerata održat će poznati zagrebački sastav CHUI. Live stream koncerti i radionice su besplatni, i svatko s linkom može sudjelovati, i postavljati pitanja preko chat-a.

Chui nastupa u sastavu Toni Starešinić - klavijature & elektronika, Vojkan Jocić - sax & elektronika, Ivan Levačić - bubnjevi, Konrad Lovrenčić - bass, i Robert Martinović - sound & fx.

Chui je mladi hrvatski sastav koji njeguje ponešto drugačiji pristup jazzu. Spoj suvremene klupske plesne glazbe u kombinaciji sa jazzom, elektronikom i rock'n'roll beskompromisnim pristupom već sa prvim albumom („Chui" Dancing Bear 2012.) osigurao je Chuievcima kultni status na hrvatskoj glazbenoj sceni. Krajem 2013. godine za Dancing Bear objavljuju i drugi album „The Second Arrival" koji kao i prvijenac dobiva samo pohvale od glazbene kritike i publike. 2015. godine pak Chui objavljuje treći album Third Sun From The Stone koji je osim što je pobrao samo odlične kritike, na skoro svim top listama proglašen za domaći album godine što do sad nije uspjelo ni jednom jazz sastavu u Hrvatskoj. 2017. godine pak Chuievci su snimili album Chui ovu glazbu sa Jazz orkestrom Hrvatske radio televizije s kojim s u rasprodali nekoliko koncerata uključujući i onaj u Velikom pogonu Tvornice kulture, a snimili su i pjesmu sa hrvatskom glazbenom divom Josipom Lisac koja je već od mnogih medija proglašena pjesmom godine. Album Chui ovu glazbu je Chuievcima donije i dva Porina, jedan za najbolji jazz album i drugi za najbolju jazz izvedbu. Sljedeće godine dobivaju Rock&Off glazbenu nagradu za najboljeg jazz i najboljeg koncertnog izvođaća. 2019. godine objavljuju prvi album u kvartet postavi sa novom ritam sekcijom Konradom Lovrenčićem na bas gitari i Ivanom Levačićem na bubnjevima. Album Iz Kapetanovog Dnevnika je opet osvojio dva Porina i od mnogih glazbenih novinara proglašen domaćim albumom godine, a Chui je opet proglašen najboljim Jazz & Off sastavom na Rock&Off glazbenoj nagradi. Početkom 2020. su promovirali vinilno izdanje albuma u punom Boogaloou i onda je došla korona i zaustavila svijet. 2021. su počeli sa live stream nastupima (Magic-box, Remote Festival) i pripremama za 2022 kad će Chui proslaviti svoj 10. rođendan.

***

04. ožujka 2021. od 17:30 sati

https://youtu.be/xtqC7feDQJk

Treći u seriji od predviđenih 15-tak koncerata i glazbenih radionica održat će poznati zagrebački jazz gitarista mlađe generacije Filip Pavić sa svojim kvartetom.

U kvartetu osim njega nastupaju još Borko Rupena na bubnjevima, Zvonimir Šestak na kontabasu, i Šimun Matišič na vibrafonu.

Filip Pavić rođen je 1991. godine u Zagrebu, a gitaru je počeo svirati s 11 godina. 2011. godine upisuje studij Jazz gitare na Univerzitetu za glazbu i izvedbene umjetnosti u Grazu u klasi profesora Guida Jeszenszkog. Nakon preseljenja u Graz, Filip ima priliku surađivati s mnogim vrhunskim glazbenicima i bendovima, kao što su Jim Rotondi (kao višegodišnji član Jim Rotondi Electric Banda), Renato Chicco, Michael Abene, Klemens Marktl i drugi. 2019. godine završava master studij jazz gitare u Grazu, a istodobno postaje sve traženiji na hrvatskoj glazbenoj sceni, pa tako, osim s vrhunskim jazz glazbenicima, redovito surađuje i s glazbenicima drugih žanrova (Lucija Ćustić - Luce, Nina Romić, J.R. August...). Krajem 2018. godine Filip je ostvario dvije značajne suradnje s Jazz Orkestrom HRT-a, prvo kao solist na koncertu "New Generation" u Muzeju suvremene umjetnosti u Zagrebu, a onda u sklopu povijesnog Jumbo Big Banda, sastavljenog od slovenskog, srpskog i hrvatskog jazz orkestra, na Novosadskom jazz festivalu. Filip je dvostruki dobitnik Nagrade Status, koju dodjeljuje Hrvatska glazbena unija, 2019. godine za Mladu nadu jazz glazbe te 2020. za najboljeg jazz gitarista. U listopadu 2019. godine, Croatia Records objavila je njegov prvi samostalni autorski album "Terra Incognita", s posebnim gostom Matijom Dedićem, koji je izazvao izvrsne reakcija kako publike, tako i struke i kritike, pa je tako uvršten i na nekoliko top lista najboljih albuma godine.

Program HGU Stream Sessions podržava Ministarstvo kulture i medija putem Javnog poziva za programe digitalne prilagodbe i kreiranje novih kulturnih i edukativnih sadržaja.