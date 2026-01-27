Dva kratka o plavušama

Pričaju dvije plavuše, i jedna kaže:

- Da, zaboravila sam ti reći, jučer sam napravila test na trudnoću.

Druga je zabrinuto pogleda i pita:

- I, kakva su pitanja, teška?

------------------------------

Došla plavuša kod urara promijeniti bateriju na satu. Urar pogleda sat, okrene ga u rukama i reče:

- Curo draga, ovaj sat nema bateriju, on ide na navijanje.

Plavuša uzme sat u ruke, duboko udahne i zadere se iz svog glasa:

- Hrvatskaaaa!, Hrvatskaa! Hrvatska!.......