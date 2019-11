DUĆAN - multimedijski dizajnerski program u Galeriji Kiosk

Otvorenje Dućana, multimedijskog dizajnerskog programa, održat će se u petak, 15. studenog 2019. godine u 19 sati u Kiosku Galerije SC.

Dućan je nastao 2019. godine s vizijom da se suvremeno odijevanje spoji s aktualnim društvenim zbivanjima, kao i novom urbanom kulturom te propadajućim medijima. Njegovi proizvodi osmišljeni su kao izravan, instantan odgovor na popularnu sadašnjost, što svaku novu liniju čini sinestezijskom refleksijom na trenutna poprišta vizualnosti, glazbe, izvedbe i virtualnosti.

Estetska čistoća koja se njeguje u Dućanu proizlazi iz višegodišnjeg dizajnerskog iskustva i proučavanja povijesti dizajna, posebice rada Borisa Bućana i njegova Bućan Arta (1973.).

Prilikom otvorenja Dućana predstavit će se suradnja s mladim trapperom Stjepanom Mikulićem (Stu) u čijem se spotu za nedavni debitantski single „Pajkit" nalazi teaser za prvu liniju odjeće.

Uz to, na samom otvorenju DJ Leonard Lukinac (Yng Leø) za ovu će prigodu uživo miksati trap i lounge zvukove dućana, a njegovi će se miksevi moći i dalje čuti u radno vrijeme Dućana, od 12 do 20 sati radnim danom te subotom od 10 do 13 sati, do 15. prosinca 2019.

Novosti o Dućanu možete pratiti na Instagram profilu @ducanbucan.