Započinje program Lica kulture: Moda u CeKaTe-u

Program se realizira u obliku predavanja, razgovora, radionica, filmskih večeri, čitalačke večeri i vođene šetnje gradom.

Predavanja i razgovori

Program otvara niz susreta koji istražuju suvremene pristupe modi. Bit će predstavljeni primjeri održivih modnih praksi, uključujući rad Instituta održive mode u Koprivnici, uz sudjelovanje Ivane Biočin. O muzealizaciji mode govorit će muzejska savjetnica Maja Arčabić (Muzej grada Zagreba), kroz osvrte na ostavštine krojačkog salona Žuži Jelinek, dizajnerskog rada Zdenka Krpana u tvornici Kamensko te modnog ateljea Nataša Vesne i Drage Muhića.

U okviru programa gostuje dr. sc. Giulia Mensitieri, koja će u online predavanju na engleskom jeziku Lucky to be there? Behind glitter capitalism, ethnographic insights into luxury creative labour prikazati kritički uvid u luksuznu modnu industriju kroz najnovija etnografska istraživanja.

Povijesna dimenzija mode bit će predstavljena kroz predavanje kustosice Petre Husain Pustaj, povodom nadolazeće izložbe Između korzeta i dresa. Žene u sportu (1874.-1939.).

Dr. sc. Duje Kodžoman govorit će o znanstvenim pristupima modnom dizajnu, s fokusom na emocionalni dizajn, nakon čega slijedi razgovor o autorskim praksama.

Na čitalačkoj večeri, koju uređuje Tea Kantoci, nezavisna kustosica, u fokusu će biti tekst britanske teoretičarke Angele McRobbie, koja istražuje modu kao prostor izražavanja identiteta, slobode i otpora.

Filmske večeri

Publika će moći pogledati film Tko ste vi, Polly Maggoo? (Qui êtes-vous, Polly Maggoo?, 1966.), redatelja Williama Kleina, satirični prikaz svijeta mode, glamura i medija.

Drugi film, Slikarica (La pittrice), donosi priču o umjetnici Anni Paparatti i njezinu ponovnom otkrivanju kroz suradnju s modnom kućom Dior 2021. godine.

Radionice i vođena šetnja

Program nudi i praktične sadržaje - radionicu prirodnog bojenja tkanine biljem, pod vodstvom Vedrane Peček, te radionicu FASHION CEO - fanzine izdanje, gdje će polaznici s Brunom Jakupović i Paulom Tončić izrađivati fanzine na temu mode.

Ciklus završava vođenom šetnjom kroz Zagreb s Martom Basch, koja povezuje urbani prostor s poviješću modne i tekstilne industrije, uključujući posjete suvremenim modnim lokacijama.

Detalji programa objavljivat će se tjedno. Sudjelovanje je besplatno, uz prethodnu prijavu za pojedina događanja.

Autorica i voditeljica projekta: Ivana Čuljak

Oblikovanje vizuala: Nina Bačun

Program financijski podržavaju Gradski ured za kulturu i civilno društvo Grada Zagreba i Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske.

Više informacija: https://cekate.hr/program/lica-kulture-moda/