Dubioza Kolektiv furioznim festom osvojila rasprodanu Arenu

Fantastičnim subotnjim nastupom ispred 9000 ljudi u pulskoj Areni Dubioza Kolektiv uspjela je napraviti gotovo nemoguće - nadmašiti po reakcijama publike svoj koncert od prije četiri godine na istom mjestu.

U nedavnoj glazbenoj povijesti Istre koncert Dubioze u Areni u ljeto 2015. ostao je zapamćen kao jedan od najboljih i najvećih glazbenih događaja. Stoga je novi pohod na Arenu postavio pred bend nezahvalan zadatak da preskoči ljestvicu koju su sami postavili. Rezultat? Fantastična, nezaboravna 3 sata u kojima je Dubioza isporučila nevjerojatan show praćen specijalnim gostima - dječjim zborom Rock campa Pula i grupom Saša 21 koju predvodi Sale Veruda iz velikih KUD Idijota.

Da će subota 10. kolovoza biti posebna vidjelo se već pri jutarnjem zagrijavanju na glavnoj pulskoj tržnici gdje je bend odsvirao kratak akustičan set okružen s više stotina fanova, a svoju definitivnu potvrdu dobio kad je u 21:40 Dubioza izletila na pozornicu praćena ogromnom bukom 9000 ljudi pristiglih iz svih djelova Hrvatske, iz susjednih Slovenije i BiH, kao i iz cijele Europe (poseban pozdrav dobila je i skupina fanova iz Velike Britanije). U furiozan set najveći bend naše regije ubacio je najbolje što ima od "Vidi, vidi, vidi", "Walter", "Firma Ilegal", "Pakšu", "Blam", "Vlast i policija", "U.S.A.", "Himna generacije", do "No Escape", "Krivo je more 2", "Kažu", "Prvi maj, "Kokuz" i "Brijuni". Dječji zbor Rock campa Pula pridrižio im se u „Pionisrkoj", te Sale Veruda u inspiriranoj obradi Idijota „Ja sjećam se". Mjesta je bio i za jednu potpuno novu pjesmu čiji videospot je snimljen upravo na pulskom koncertu.

Malo je reći da Arena ovako nešto još nije doživjela, možda je preciznije da je dobila koncert kakav će se prepičavati dok se Dubioza sljedeći put ne vrati u grad.