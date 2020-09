Drugi Exitov Life stream vikend

Prvi vikend Exitovog Life Streama okupio je do sada preko milijun i pol ljudi iz cijelog svijeta! Među snimkama vodećih svjetskih elektronskih zvijezda, koje su od 3. do 6. rujna nastupile na Petrovaradinskoj tvrđavi, prednjači techno set Charlotte de Witte s 575.000 gledatelja na You Tube i Facebook stranicama. Slijedi Carl Cox s 300.000 pregleda, dok su inspirirani Black Coffee i Nina Kraviz za samo nekoliko dana do sada zajedno uhvatili preko 280.000 pregleda. Očekuje se da će ove brojke u sljedećim tjednima višestruko narasti te da će ukupna gledanost oba vikenda Life streama do kraja godine preći 10 milijuna ljudi!

Exitov globalni event, realiziran u partnerstvu sa Svjetskim programom za hranu Ujedinjenih naroda, najvećom humanitarnom organizacijom na svijetu, za kraj tjedna donosi još četiri večeri ispunjene streamovima nastupa zabilježenih na prostoru slavne mts Dance Arene. Od četvrtka 24. do nedjelje 27. rujna stižu nove ekskluzivne premijere Life Stream setova kultnih elektronskih izvođača, među kojima su Adam Beyer, Hot Since 82, Marcel Dettmann, Mahmut Orhan, Paul Van Dyk, Ben Klock i Satori live, uz snažnu regionalnu podršku koju čine Tijana T, Vantiz, Lady Lee i Kristijan Molnar u specijalnom b2b setu sa After Affair.

EXIT presents LIFE STREAM 2020 | GLOBAL ONLINE PREMIERE: https://youtu.be/bMpm0tPiR20

U četvrtak 24. rujna, s početkom u 20:20 drugi streaming vikend otvorit će specijalni set Charlotte de Witte snimljen na tvrđavi Mogren u Budvi, s kojim Exit lansira novi projekt pod nazivom InfinitX, gdje se u skladu s modernim globalnim trendovima u promociji destinacija, spajaju najveća glazbena imena sa najljepšim lokacijama širom svijeta. Uz Charlotte u četvrtak će se emitirati i setovi Marcela Dettmanna u 21:50 i Tijane T u 23:20, snimljeni na Petrovaradinskoj tvrđavi. Petak 25. rujna će biti rezerviran za nastupe hitmakera Mahmuta Orhana koji će biti emitiran u 20:20, zatim legendarnog Paul Van Dyka s početkom u 21:35, domaćeg dua Vantiz u 22:45, te Lady Lee u 23:35. U subotu 26. rujna online publiku širom svijeta očekuju snimci nastupa techno magova Adama Beyera u 20:20 i Ben Klocka u 21:50, kao i nastup zvijezde u strelovitom usponu Ece Ekren u 23:50. U nedjelju 27. rujna drugi streaming vikend zatvorit će svojim nastupima Satori live s početkom u 20:20, Hot Since 82 u 21:35 i Kristijan Molnar u specijalnom b2b izdanju s After Affair u 23:35. Svi streamovi mogu se pratiti na službenoj stranici, You Tube kanalu i Facebook stranici EXIT festivala, kao i na stranici Life Stream-a.

Kao integralni dio snimaka svih nastupa emitirat će se video materijali i poruke koje govore o misiji Life Streama i radu Svjetskog programa za hranu Ujedinjenih naroda. Također bit će predstavljene i brojne kulturne i turističke znamenitosti Novog Sada i Srbije. Tijekom Life Streama bit će moguće donirati direktno Svjetskom programu za hranu putem njihovih službenih stranica. Prva teaser snimka, i to ona nastupa Charlotte de Witte, snimljena na Petrovaradinskoj tvrđavi, emitirana je 5. rujna. Ulovila je 575.000 pregleda i odjeknula u svjetskoj glazbenoj industriji, kako zbog jedne od najspektakularnijih produkcija ove godine, tako i zbog činjenice da je EXIT jedan od rijetkih muzičkih festivala na planeti koji je umjesto virtualnog svijeta publici ponudio punokrvno živo iskustvo.

Life Stream projekt predstavljen je prošle godine pilot izdanjem na Amsterdam Dance Eventu i zajedno sa Zelenom R:Evolucijom je najveći ekološki pothvat Exita do sada. Partnerstvom sa Svjetskim programom za hranu Ujedinjenih naroda Life Stream je ušao u novu fazu i višestruko proširio opseg svog djelovanja, u kojem se osim zaštite prirodne sredine, ističe i problem okončanja ekstremne gladi za milijune ljudi širom svijeta. Hitna reakcija potrebna je zbog činjenice da će pandemija prije kraja 2020. dovesti čak 270 milijuna ljudi u problem ekstremne gladi, što je povećanje od velikih 80%u odnosu na godinu ranije.