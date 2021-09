Dream Theater u Domu sportova 27. svibnja 2022.

Prog rock titani Dream Theater, jedan od najznačajnijih bendova žanra, vraćaju se u Zagreb u sklopu velike Top Of The World turneje, u petak 27. svibnja 2022. u Malu dvoranu Doma sportova.

Po mnogima pioniri progresivnog metala, Dream Theater spada među veliku trojku bendova koji su zaslužni za razvoj i popularizaciju žanra. Pravi virtuozi poznati su po sjajnim instrumentalizacijama i nezaboravnim live nastupima.

U više od 30 godina karijere, bend ima 15 milijuna prodanih albuma i dvije Grammy nominacije. Njihov "Images & Words" Rolling Stone je uvrstio na popis 100 najboljih metal albuma svih vremena. Čitatelji su izglasali "Metropolis Pt. 2: Scenes from a Memory" kao najbolji prog rock album svih vremena, a časopis Classic Rock ga je uvrstio među najbolje konceptualne. Bend je na Billboardovoj ljestvici 200 najboljih s albumom "Black Clouds & Silver Linings", a ujedno je i upisan u Long Island Music Hall of Fame.

Dream Theater - "Another Day"

Dream Theater su najavili novi studijski album "A View From The Top Of The World" koji će biti objavljen za 22. listopada, a izlazak prati velika svjetska turneja. Na petnaestom izdanju bend i dalje istražuje svoje granice, ali i ostaje vjeran zvuku koji im je donio milijune fanova diljem svijeta u karijeri koja traje više od tri desetljeća. Novi album će sadržavati sedam pjesama, a producirao ga je gitarist i osnivač benda John Petrucci, ujedno jedan od naznačajnijih i najinovativnijih heavy metal gitarista današnjice.

"Mi jednostavno volimo svirati svoje instrumente. Radimo ovo već jako dugo i ne pristupamo tome olako. Svaki put kad se nađemo, znamo da ne smijemo razočarati naše fanove i trudimo se još više", poručuje Dream Theater.

Dream Theater - "The Alien"

Velika turneja Top Of The World bend ove godine vodi po SAD-u, a iduće proljeće rezervirano je za stari kontinent. Zagreb će tako u Domu sportova ugostiti legende progresivne rock glazbe, koji na turneju kreću sa svojom kompletnom produkcijom koja uključuje ozvučenje, rasvjetu i video zidove, pa će fanovi imati priliku uživati i pravom audio-vizualnom spektaklu.

Ulaznice za koncert u prodaju idu u petak 3. rujna u 10:00. Za parter stajanje trebat će izdvojiti 240 kn do 30. rujna. Od 1. listopada cijena partera iznosit će 260 kn, a na dan koncerta 290 kn.

Tribine će u prodaji biti po cijeni od 260 kn, od 1. listopada cijena će iznositi 290 kn, a ostane li ih, na dan koncerta za tribine će trebati izdvojiti 320 kn.

Paralelelno će se u prodaji naći i posebni VIP paketi, o kojima detaljnije informacije fanovi mogu pronaći na web stranicama benda.

Prodajna mjesta su Dirty old shop, Rockmark, Aquarius i Dancing Bear u Zagrebu, Dallas u Rijeci, sva Eventimova fizička prodajna mjesta i online na www.eventim.hr