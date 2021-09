Beograd u Močvari!

DOGS IN KAVALA (Srbija)

Web: Facebook, Youtube

Dogs in Kavala bend je koji je već prvim udarcem pokazao zube, razbio mitove o "ispravnoj" produkciji i na scenu se popeo s evergreen hitom Hvala ti što postojiš. Njihove nastupe karakterizira bliska dinamika odnosa s publikom i zborsko pjevanje refrena u prvim i drugim redovima. U Kavalinim nastupima postoji ta opuštenost kalifornijskog starog rokenrola i mračan veo beogradskog novog vala s kojim su se u koštac, možda najhrabrije dosad, uhvatili u pjesmama s nadolazećeg albuma. Odnedavno upotpunjen prisustvom četvrtog člana, Sema Perryja na analognom sintesajzeru, bend zvuči psihodeličnije no ikad!

KLOTLJUDI (Srbija)

Web: Facebook, Youtube

Uz Dogs in Kavala, nastupit će i Klotljudi! Osnovani su 2014. godine, a objavivši svoj prvijenac Svi oće voće 2016. godine, proslavili su se divljim nastupima uživo na gotovo svakom mjestu u Beogradu. Kroz bend je do sada prošlo mnogo ljudi, a sada broje 6 do 8 članova različitog spola i nacionalnosti. S promjenama u postavi došlo je i do promjene u zrelosti zvuka, uz dodavanje semplova i bubnjeva. To je rezultiralo drugim albumom pod nazivom Fašizam ljubavi koji je jedno od nadolazećih izdanja Krave 22.

Ne propustite ovu svirku, na vrijeme nabavite svoje ulaznice i zavirite u beogradsku alternativnu glazbenu scenu!