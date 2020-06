Domaći par u sjajnom spotu

Glazbeno vizualni YouTube projekt Manna Wanders počastio nas je ovih dana još jednom svojom fantastičnom izvedbom. Ovaj put, Romana Pavliša i Dinko Šimac napravili su video spot smješten u The Last of Us svijet, u kojem je Romana utjelovila Ellie kroz cosplay, ali i kroz glazbenu obradu pjesme Through the Valley koju u originalu izvodi Shawn James.

U spotu koji je koncipiran kao trailer za PS4 ekskluzivu The Last of Us Part II, rekreirali su neke upečatljive scene iz dosadašnjih trailera i gameplay videa. Tako se Manna, u ulozi Ellie, po kišnom "Seattleu" skrivala ispod kamiona i borila protiv nekih od frakcija kako bi dočarala napeto, očajničko igranje akcijske igre preživljavanja. Također, cijela ekipa sa seta imala je priliku osjetiti dašak tog prekrasnog, ali i opasnog svijeta s obzirom na to da su do tri ujutro, duboko u mračnoj i kišnoj šumi, samo pod svjetlom baklji snimali jednu od borbenih scena koju možete vidjeti u videu.

Video je nastao prije izlaska igre tako da su sve scene osmišljene na temelju službenih trailera te ne sadrže spoilere.

Pjesmu Through the Valley prvi put smo imali prilike čuti u traileru iz 2016., a na Manna Wanders youtube kanalu već godinu dana postoji rekreacija tog poznatog videa.

Glazba je snimana u kućnom studiju, Romana je otpjevala pjesmu i snimila flautu, dok je gitaru odsvirao Matija Evačić.

Manna Wanders kanal će sljedećih nekoliko projekata posvetiti upravo The Last of Us Part II remek-djelu, a novi video je jedan od sadržaja koji će se naći na kanalu.

Video možete pogledati na: https://www.youtube.com/watch?v=0D_sdMSShEw