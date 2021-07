Dokukino ljetuje u Art parku

Počevši od ponedjeljka, 5. srpnja, zagrebačko Dokukino KIC odlazi na ljetovanje u osvježavajući zeleni ambijent Art parka. Tijekom srpnja i kolovoza ponedjeljkom ćemo gledati niz vrhunskih i recentnih dokumentarnih ostvarenja koja nas vode na put oko svijeta, ali i na odiseju u svemir.

Besplatne projekcije filmova počinju u 21:30 sati, a program Art parka počinje u 18 sati.

Ponesite dekice i vidimo se u Art parku!

Na programu su sljedeća dokumentarna ostvarenja:

Izvan sadašnjosti (Out of the Present, r. Andrei Ujică, 1995, 96')

Kultni svemirski dokumentarac donosi priču o posljednjem sovjetskom kozmonautu, Sergeju Krikaljevu, koji je na svemirskoj postaji proveo deset mjeseci, dvostruko dulje od planiranog, od svibnja 1991. do ožujka 1992. Za to se vrijeme u Moskvi odvio puč koji je doveo do raspada SSSR-a. Na tlo se vratio kao posljednji sovjetski građanin u domovinu novoga imena, Rusija. Ujică je u suradnji s poznatim direktorom fotografije Vadimom Jusovom (Solaris) uspio snimiti video-materijale iz svemira 35-mm filmskom kamerom (prvi put da je 35-ica korištena u Zemljinoj orbiti). Dugi meditativni kadrovi iz svemira izmjenjuju se s kratkim, kaotičnim kadrovima društveno-političkih zbivanja na samome planetu, negdje daleko ispod kozmonautovih odaja.

Space Dogs (r. Elsa Kremser & Levin Peter, 2019, 91')

Prije nego što je postala prvo živo biće odaslano u svemir i time u sigurnu smrt, Lajka je bila među lutalicama na moskovskim ulicama. Kako legenda kaže, tamo se i vratila nakon svoje smrti, u društvo svojih potomaka skitnica. Autorski tandem Kremser i Peter proučava napuštene pse ruske metropole, uz čimpanze i kornjače, koji su proživjeli brojne eksperimente, testove i eksploatacije u ime znanosti i sovjetskih svemirskih postignuća. No sam film figurira kao dokumentaristička bajka uz elemente fikcije u kojoj naši najbolji prijatelji doživljavaju drugačiju sudbinu, reinkarnirani u nove živote. Nakon premijere na prestižnom Međunarodnom filmskom festivalu u Locarnu, na kojem je osvojio dva priznanja žirija, Space Dogs je uspio osvojiti brojne nagrade diljem svijeta, a hrvatsku premijeru imao je na prošlogodišnjem Subversive Festivalu gdje je proglašen najboljim filmom.

Apollo 11 (r. Todd Douglas Miller, 2019, 93')

Pedeset godina nakon čovjekova slijetanja na Mjesec nagrađivani američki redatelj Todd Douglas Miller uspijeva dati hipnotički i posve nov pogled na povijesni trenutak čiji značaj još nije izblijedio. Putovanje trojice astronauta, Neila Armstronga, Buzza Aldrina i Michaela Collinsa, Miller dočarava isključivo koristeći se originalnim audiovizualnim materijalima, arhivskim snimkama i fotografijama, kao i 70-mm filmom ranije nepoznatim javnosti, u maniri „izravnog filma", bez korištenja voice-overa. O njegovoj uspjeloj nakani svjedoči i poduži popis nagrada i priznanja, od nagrada Emmy u kategorijama montaže, oblikovanja i montaže zvuka za nefikcionalni film, nagrade za montažu na Filmskom festivalu u Sundanceu 2019., nagrade Peabody i mnogih drugih nagrada udruženja američkih kritičara.

Kad rajčice susretnu Wagnera (When Tomatoes Met Wagner, r. Marianna Economou, 2019, 73')

Maleno selo u Grčkoj, usred ravnice Tesalije, nema trgovina, škole i svećenika, ali ima dvojicu rođaka i pet vrijednih žena koji zajedno rade na proizvodnji raznih i ukusnih organskih proizvoda od rajčice koji završavaju na policama trgovina diljem svijeta i time revitaliziraju mjesto. Grčka redateljica Marianna Economou brižno, opušteno i uz nužnu dozu humora prikazuje njihovu priču, od uzgoja sadnica uz Wagnerovu glazbu, do pasteriziranja i pakiranja pirea od rajčice. Film je premijeru imao na Međunarodnom filmskom festivalu Berlinale 2019., bio kandidat za nagradu Oscar sljedeće godine, a u međuvremenu i osvojio čitav niz priznanja i nagrada, među kojima se izdvaja nagrada FIPRESCI na Festivalu dokumentarnog filma u Thessalonikiju.

White Riot (r. Rubika Shah, 2019, 80')

Nagrađivani glazbeni dokumentarac Rubike Shah vraća nas u Ujedinjeno Kraljevstvo krajem sedamdesetih, kada javni prostor sve više pune fašističke i ksenofobne izjave i tendencije u jeku političkog uzleta Nacionalne fronte. Tada se okupljaju britanski aktivisti, reggae/ska i punk rock glazbenici (The Clash, Tom Robinskon, X-Ray Spex, Steel Pulse, Sham 69) u inicijativi Rock Against Racism, organiziraju posebne koncerte i putem fanzina Temporary Hoarding u mladima bude želju za promjenama. Uz dosad neobjavljene arhivske snimke i intervjue sa sudionicima pokreta, redateljica Shah donosi nezaobilazni vodič iz glazbenog aktivizma koji rezonira i danas, u tmurno doba Brexita i uspona ekstremne desnice. White Riot nagrađen je na čitavom nizu filmskih festivala diljem svijeta, među ostalima na Filmskom festivalu u Londonu (nagrada Grierson), Međunarodnom filmskom festivalu Berlinaleu 2020. i Međunarodnom festivalu nezavisnog filma IndieLisboa 2020.

Usidjelice (Leftover Women, r. Shosh Shlam & Hilla Medalia, 2019, 83')

Odvjetnica Qiu Hua Mei, radijska voditeljica Xu Min i profesorica Gai Qi tri su obrazovane, uspješne i moderne žene u svojim tridesetima. One su također sheng nu, odnosno neudane žene. Uz 30 milijuna muškaraca više nego žena u Kini, ženama gotovo da nije dopušteno biti bez partnera; ili će uploviti u brak ili u život pun predrasuda, kao što im uporno daju do znanja članovi obitelji i šire zajednice. Nagrađivane redateljice i producentice Shosh Shlam i Hilla Medalia odlaze u Kinu ne bi li se kroz živote nezavisnih neudavača osvrnule na društvene probleme države opterećene antinatalitetnom politikom prošlosti. Usidjelice su prikazane diljem svijeta, a nagrađene su, između ostalog, na Filmskom festivalu te na Filmskom festivalu DocAviv.

Put oko svijeta u mojim godinama (A Volta ao Mundo Quando Tinhas 30 Anos, r. Aya Koretzky, 2018, 110')

Kada je navršio 30, Jiro je krenuo na dugo putovanje Sovjetskim Savezom, sjeverom Afrike, Europom i SAD-om. Gotovo pola stoljeća kasnije njegova kći, Aya Koretzky, proučava njegove uspomene i suvenire u intimnom promišljanju avantura svoga oca koje su oblikovale i njezino shvaćanje suvremenog svijeta. Jirove fotografije iz '70-ih isprepliću se sa snimkama koje je autorica snimila Super8-icom, a na kojima vidimo njezina oca u kasnim godinama, kako crta u svom vrtu i manipulira negativima starih fotografija. U voice-overu čita ulomke iz očevih dnevnika na japanskom jeziku i time oživljava epsko putovanje na kinoplatnu, kao da želi povezati očeva putovanja iz prošlosti sa svojim globetrotterskim instinktima u sadašnjoj dobi. Za svoje ostvarenje osvojila je nagradu za najbolji debitantski film (Bright Future Award) na prestižnom Međunarodnom filmskom festivalu u Rotterdamu 2019.

Nomad: Stopama Brucea Chatwina (Nomad: In the Footsteps of Bruce Chatwin, r. Werner Herzog, 2020, 89')

Poznati engleski putopisac i nepopravljivi nomad Bruce Chatwin (U Patagoniji) bio je dugogodišnji prijatelj kultnog njemačkog redatelja Wernera Herzoga. Kako je bolovao od AIDS-a, u svojim posljednjim mjesecima više nije mogao putovati, pa je ruksak koji je nosio na putovanjima po svijetu poklonio Herzogu. Trideset godina kasnije Herzog konačno kreće na putovanje s njegovim ruksakom na leđima, nadahnut zajedničkom ljubavi prema nomadskom stilu života. Nomad je Herzogov izrazito intiman i hvaljen portret dragog prijatelja i suradnika prepun arhivskih otkrića i filmskih isječaka, dirljiva priča o izgubljenim plemenima i nekim dalekim vremenima u kreativnom prijateljstvu dvoje sanjara. Kinopremijera bila je na Filmskom festivalu u Tribeci 2019., nakon čega je prikazan na filmskim festivalima i televizijskim programima diljem svijeta. Time je veliki putopisac dobio još jednu priliku proputovati svijet na jednom, posljednjem, posthumnom putovanju.

