Dogodilo se na današnji dan - 9. lipnja

Rimski car Neron je 53. godine oženio svoju polusestru Klaudiju Oktaviju koja je na isti dan 62. godine ubijena po njegovom nalogu, a i sam car je na isti dan 68. godine presudio sebi, iako postoje i neke tvrdnje prema kojima je ubijen, kao i one prema kojima je svog suradnika tražio da mu prereže vrat kako bi izbjegao smrt bičevanjem koju bi mu kao kaznu izrekao Senat. Neron, koji je postao car nakon što je njegova majka ubila muža Klaudija, vladavinu je započeo borbom protiv rimske aristokracije koja je pokušavala ograničiti snagu Senata, no uskoro je i sam krenuo putem izrazito okrutnog autokrata. Tako su se na popisu njegovih žrtava našle njegova majka Agripina, brat Britanik, prefekt Bur, već spomenuta supruga, ljubavnica i druga supruga Popeja Sabina, te brojni ugledni Rimljani čiju je imovinu nakon smrti konfiscirao. Vođenjem loše politike, odnosno pretjeranim porezima, Neron je postao omražen osobito u provincijama, a optužen je i za podmetanje požara koji je 64. poharao Rim, što je pak iskoristio za progon kršćana tijekom kojega su stradale tisuće nedužnih ljudi, među kojima su bili i apostoli Petar i Pavao.

1815. godine završio je Bečki kongres na kojem su nakon Napoleonovog poraza prekrojene stare europske granice. Skup predstavnika glavnih europskih političkih sila održao se pod predsjedanjem austrijskog državnika Klemensa Wenzela von Metternicha, a trajao je više od osam mjeseci. Konačni dokument kongresa potpisan je devet dana prije zadnjeg Napoleonova poraza u bitci kod Waterlooa. Glavni rezultati Bečkog kongresa, osim potvrde francuskog gubitka teritorija osvojenog između 1795. i 1810., bili su širenje Rusije i Prusije, konsolidacija Njemačke, čiji je teritorij s prijašnjih 300-tinjak država i državica sveden na 39, koje su pak uključene u Njemačku Konfederaciju pod vodstvom Prusije i Austrije. Kraljevstvo Piemonte-Sardinija povratilo je kopneni teritorij, a zavladalo je i Genovom, što je kasnije poslužilo kao jezgra stvaranja jedinstvene Italije. Ujedinjeno kraljevstvo Velike Britanije i Irske dobilo je dijelove Kariba na račun Nizozemske i Španjolske, te zadržalo bivše nizozemske kolonije na Cejlonu i u južnoj Africi. Zadržalo je i Maltu i Helgoland u Sjevernom moru. Kongresu su već u 19. st. upućivane kritike, a to su nastavili i kasniji povjesničari zbog ignoriranja nacionalnih pokreta koji su se već počeli pojavljivati. Taj kongres bio je sastavni dio onog što je kasnije nazvano konzervativnim poretkom u kojem su se mir i stabilnost postizali na račun sloboda i prava povezanih s Francuskom revolucijom i Američkim ratom za nezavisnost. Drugi su ipak priznali da je Bečkim kongresom kroz sljedećih gotovo sto godina spriječeno izbijanje većeg rata na europskim prostorima.

Jedan od najpoznatijih Disneyevih junaka Donald Duck, na našim prostorima poznat kao Paško Patak, debitirao je 1934. u filmu The Wise Little Hen. Simpatični, šašavi, ponekad i psihotični hedonist koji zrači velikim šarmom, ima žuti kljun, nos i stopala, a odjeven je u mornarsku majicu i kapu, no problematičnim se pokazala činjenica što nema hlača zbog čega je zabranjen u Finskoj i Švedskoj. U Wise Little Henu se pojavila i Daisy Duck, junakova družica kojoj je u tom crtiću udvarao, što se također nije svidjelo Skandinavcima. Do 1941. Donald Duck već je imao oko 50 crtića, a od 1941. do 1965. snimljeno ih je još preko 100. Osam puta je nominiran za Oscara kojeg je i osvojio 1943., a uz to je i ponosni vlasnik zvijezde na hollywoodskom 'Walk of Fameu'. Od debitiranja pa do 1985. specifični glas mu je posuđivao glumac Clarence Nash, a nakon što je on umro, zamijenio ga je animator Tony Anselmo, kojeg je Nash osobno trenirao za ulogu. Kao karakterni lik animiranih filmova Paško Patak se sviđa i djeci i odraslima i to zbog svojih normalnih ljudskih osobina. Ne skrivajući ništa, potpuno ljudski reagira na strah, prijetnju, ljutnju, napad, ljubav... i prema svim osjećajima nije "animirano" lažan što ga čini jednim od najomiljenijih likova u povijesti crtanih filmova.

Savezna Republika Jugoslavija 1999. godine je, nakon savezničke akcije Allied Force, potpisala primirje s NATO-om čime je završen zadnji 'balkanski rat' prouzročen raspadom Jugoslavije. Kosovski sukob označava dva paralelna oružana sukoba oko srpske pokrajine Kosovo i Metohija u drugoj polovici devedesetih godina 20. stoljeća. Prvi, koji je trajao od 1996. do 1999., bio je sukob albanskih separatističkih gerilaca Oslobodilačke vojske Kosova (OVK) s jedne, te jugoslovenskih snaga bezbednosti s druge strane, a drugi koji je trajao od 24. ožujka do 10. lipnja 1999., odnosi se na bombardiranje vojnih i civilnih ciljeva na Kosovu i Metohiji i širom SRJ od strane NATO pakta, koji za tu akciju nije dobio odobrenje UN-a. NATO je 24. ožujka 1999. točno u 20 sati počeo zračne napade na vojne ciljeve u SRJ, da bi se kasnije udari proširili i na privredne i civilne objekte. U napadima koji su bez prekida trajali 78 dana teško su oštećeni infrastruktura, privredni objekti, škole, zradstvene ustanove, medijske kuće, spomenici kulture, crkve, manastiri i stambeni objekti. Ekonomski eksperti iz Grupe-17 štetu su procijenili na oko 30 milijardi dolara. Konačan broj žrtava službeno nije iznesen, ali procjene se kreću između 1.200 i 2.500 poginulih i oko 5.000 ranjenih, velikom većinom civila. Rat je na kraju završen donošenjem Rezolucije 1244 UN-a prema kojoj je Jugoslavija privremeno predala suverenitet nad Kosovom i Metohijom Misiji Ujedinjenih naroda na Kosovu (UNIMK-u).

Primož Trubar je bio slovenski protestantski reformator, pisac i prevoditelj. Smatra se ocem slovenske književnosti u autorom prve tiskane knjige na slovenskom jeziku - Catechismus i Abecedarium, tiskanih u Tübingenu 1550. godine. Autor je više od 25 knjiga od kojih je najvažniji prijevod Novog zavjeta (1582.).

Hrvatski filmski producent židovskog porijekla Branko Lustig, dvostruki dobitnik Oscara i Zlatnog globusa za rad na filmovima Schindler's List i Gladiator, a zapamćen i po doprinosu i nastupima u filmovima The Winds of War, War and Remembrance, Deadlock, The Peacemaker, Hannibal, Black Hawk Down i drugima, rođen je u Osijeku 1932. godine.

Kanadsko američki glumac Michael J. Fox, najpoznatiji po ulozi Martyja McFlya u filmskom serijalu Back to the Future, a zapamćen i po ulogama u seriji Spin City, te filmovima Bright Ligths, Big City, Casualties of War, Greedy, The American President, posuđenom glasu glavnom liku u Stuart Littleu, te osnivač zaklade Michael J. Fox Foundation for Parkinson's Research, rođen je 1961. godine u Edmontonu u Alberti.

Američki glumac Johnny Depp, dobitnik brojnih filmskih nagrada poznat po ulogama neobičnih i ekscentričnih likova poput Raoula Dukea u Fear and Loathing in Las Vegas, glavnoj ulozi u Edward Scissorhands, Jacka Sparrowa u filmskom serijalu Pirates of the Caribbean, a zapamćen i po ulogama u Platoon, Ed Wood, Dead Man, Don Juan DeMarco, Sleepy Hollow, From Hell, te brojnim drugima, rođen je u Owensborou u Kentuckyu 1963. godine.

Američka glumica Michaela Conlin, najpoznatija po ulozi u seriji Bones, te nastupima u serijama JAG, The Division i Law & Order, te filmovima Love the Hard Way, Pipe Dream, Garmento, Enchanted i drugima, rođena je 1978. godine u Allentownu u Pennsylvaniji.

Američka glumica izraelskog podrijetla Natalie Portman, pravog imena Natalie Hershlag, najpoznatija po ulozi u Padmé Amidale u filmskom serijalu Star Wars, te po nastupima u filmovima Beautiful Girls, Everyone Says I Love You, Closer, V for Vendetta, My Blueberry Nights, te brojnim drugima, rođena je u Jeruzalemu 1981. godine.